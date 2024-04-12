Руководство чемпионата намерено ввести остановки во время гонки, для быстрой зарядки батареи болидов. Эта система должна стать аналогом пит-стопов, однако ее введение снова отложили.

Formula E планировала ввести новую систему зарядки во время гонки под названием "Attack Charge" уже на этапе в Мизано, Италия, что пройдет на этих выходных, но накануне руководство чемпионата сообщило, что этого не произойдет.

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Сообщается, что внедрение технологии отложили на неопределенный срок. Вопрос емкости и скорости зарядки батареи был проблемным с самого начала основания чемпионата. Сначала пилотам приходилось проводить остановку, чтобы пересесть с разряженного болида в заряженный и продолжить гонку на нем.

Болиды Formula E первой генерации

Formula E решила использовать такой способ, ведь командам было сложно разработать способ быстрой зарядки или замены батареи. С введением болидов второй генерации в 2018 году возможность замены болида была исключена из чемпионата. В прошлом году Formula E ввела болиды Gen3, которые рассчитаны на поддержку сверхмощной быстрой зарядки.

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Однако, в прошлом году внедрение технологии отложили из-за проблем, которые возникли при создании оборудования, которое выдержало бы мощность в 600 кВт. Предварительно планировалось запустить технологию уже в сезоне 2024 года, но, из-за проблем в работе системы, ее введение снова отменили.

В дальнейшем гонки будут продолжаться с текущей системой "режима атаки", когда пилоты получают увеличенную мощность на короткий промежуток времени, чтобы выполнить обгон или догнать соперника.

По новому регламенту, введение которого отложили, пилот должен был бы сделать пит-стоп, чтобы разблокировать доступ к этому дополнительной мощности. Ожидалось, что остановка будет занимать всего 30 секунд, и за это время батарея могла получить 4 кВт-ч заряда, что составляет около 10% емкости аккумулятора.

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Руководство чемпионата считает систему полезной для применения на дорогах общего пользования, если она будет удачно применена в гонках, ведь мощность в 600 кВт является более быстрой, чем могут заряжать текущие электромобили.