Формула 1 отклонила заявку команды Andretti Cadillac на участие в чемпионате с 2025 года. Руководители королевы автоспорта заявили, что добавление 11-й команды не принесет ценности чемпионату, однако добавили, что у команды есть возможность получить место в пелетоне в 2028 году.

Слухи о том, что в пелетоне Формулы 1 появится новая команда, пошли в 2021, когда году американский миллионер и бывший легендарный гонщик Формулы 1 Марио Андретти и его сын Майкл пытались выкупить часть акций команды Sauber.

Тогда стороны так и не нашли общего языка, а большую часть команды Sauber выкупил бренд Audi, и с 2026 года Audi будет иметь свою заводскую команду Формулы 1.

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Семья Андретти не оставила попыток иметь собственную команду в пелетоне королевы автоспорта, ведь они уже имеют ряд команд в различных гоночных сериях по всему миру. В этом им помог президент международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бин Сулаем, который сразу же после того, как занял свою должность, объявил, что запустил процесс поиска новой команды Формулы 1.

Майкл Андретти

Как только двери в паддок F1 приоткрылись снова, в Andretti Global объявили о сотрудничестве с автоконцерном General Motors и планах зайти в Формулу-1 под брендом "Andretti Cadillac". В результате команда получила одобрение от FIA в октябре прошлого года, которая подтвердила, что Andretti Cadillac соответствует всем необходимым критериям для присоединения к сетке.

Однако сейчас семья Андретти оказалась в беспрецедентной ситуации - они получили одобрение FIA, но не достигли коммерческого соглашения с руководителями F1.

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Процесс появления новой команды в Формуле 1 требовал заключения с Andretti коммерческого соглашения с владельцем F1 - компанией Liberty Media. Заключить такое соглашение было нелегко, поскольку все команды Формулы 1 четко дали понять, что не воспринимают идею расширения паддока, если не будет доказано, что новый участник принесет явную выгоду.

По предварительным договоренностям, Андретти должны были заплатить Liberty Media 200 миллионов долларов сбора, который будет распределен между существующими десятью командами, в качестве компенсации за вступление. Однако, руководство Формулы 1 заявило, что появление Andretti в 2026 году не станет правильным шагом.

В заявлении говорится: "Наш процесс оценки установил, что присутствие 11-й команды само по себе не придаст значения чемпионату. Самый важный способ, с помощью которого новый участник принесет ценность — это конкурентоспособность. Мы не верим, что претендент будет конкурентным участником".

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Другим ключевым элементом позиции Формулы 1 стала ситуация с двигателем Andretti, которые команда должна была найти на сезоны 2025 и 2026 года. По действующему регламенту их могут поставлять только текущие производители. То есть один из действующих моторостроителей должен был взять на себя клиентскую команду Andretti на два сезона, а затем, в 2026 году команда должна была перейти на силовые установки Cadillac.

Формула 1 решила, что это не благоприятная ситуация для чемпионата. "Мы бы по-другому взглянули на заявку на участие команды в сезоне 2028 года с силовой установкой GM, или как заводская команда GM, или как клиентская команда GM, которая разрабатывает все допустимые компоненты собственными силами", - добавили руководители F1.

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Именно поэтому, если семья Андретти достигнет договоренностей с руководителями как Формулы 1, так и с General Motors, а в частности Cadillac, по внедрению силовых установок собственной разработки, вполне возможно, что в сезоне 2028 будет участвовать уже не 10, а 11 команд.