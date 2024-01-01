Сезон Формулы 1 начнется только с предсезонных тестов в феврале, однако интересные новости поступают уже сейчас: Sauber F1 заявила о прекращении сотрудничества с итальянской Alfa Romeo и ребрендинге команды в Stake F1 Team Kick Sauber.

Об изменениях сообщили на всех официальных ресурсах команды Sauber F1. Отныне команда будет называться не Alfa Romeo F1 Team Stake, а Stake F1 Team Kick Sauber.

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Впервые логотипы Alfa Romeo появились в Формуле 1 в период с 1950 по 1987 год, когда компания официально участвовала в автогонках как конструктор и поставщик двигателей. Пилоты команды выиграли два чемпионата мира на шасси Alfa Romeo 158/159 Alfetta: Нино Фарина в 1950 году и Хуан Мануэль Фанхио в 1951 году. Однако из-за ряда факторов и причин Alfa Romeo покинула Формулу-1.

Легендарная Alfa Romeo 159 Alfetta на Нюрбургринге

Нынешняя история итальянского бренда в королеве автоспорта началась еще в 2015 году, когда компания стала коммерческим партнером Scuderia Ferrari. Именно тогда логотип Alfa Romeo впервые появился в современной F1.

В конце 2017 года Alfa Romeo объявила, что с 2018 года должна стать титульным спонсором Sauber, а также заключила с командой техническое и коммерческое партнерство. Alfa Romeo вернулась в спорт после переименования Sauber в начале 2019 года. С тех пор в пелетоне снова появилась команда Alfa Romeo F1 Racing Team.

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Хотя руководство командой все еще оставалось за Sauber AG, историческое возвращение итальянского бренда не осталось незамеченным. Однако сейчас известно, что Alfa Romeo снова покидает Формулу 1.

Антонио Джовинацци за рулем болида C38 – первого шасси Alfa Romeo Racing, во время тестирования в Монтемело 2019 года.

За 5 лет существования команды, инженеры Alfa Romeo разработали 5 собственных специальных шасси. Болиды C38, C39 и C41 проектировались на базе доработанного шасси Sauber C37, которое разработали швейцарцы еще в 2017 году, и были откровенно слабее конкурентов. В сезонах 2019 и 2020 годов команда занимала 8 место в общем зачете, а в 2021 – вообще 9 из 10 возможных.

Однако итальянские инженеры помогли швейцарцам создать совершенно новое поколение болидов, что соответствует новому регламенту, принятого в 2021 году. Модель C42 является первым представителем шасси новой генерации, и стала базой для новых болидов команды, включительно до введения нового регламента, который ожидается в 2026 году.

Alfa Romeo C42

Сезон 2022 года стал для команды достаточно успешным: 6 место в зачете конструкторов можно считать настоящим достижением, учитывая результаты Alfa Romeo в предыдущие годы. Однако уже тогда пошли слухи, что 2023 станет последним для итальянского бренда Формуле 1.

А вот прошлогодний сезон стал достаточно сложным. Хотя команда и получила нового титульного спонсора в виде известного онлайн-тотализатора Stake, однако болид C43 снова оказался почти неконкурентоспособным, и как результат: снова 9 место в общем зачете.

На фоне этих событий, а также новых изменений регламента в 2026 году, в Sauber договорились с концерном Volkswagen Group о приходе бренда Audi в чемпионат. По договоренности, с 2026 года проект Sauber станет официальной заводской командой Audi, однако сразу стало известно, что до сих пор "Четыре кольца" никак не будут представлены в их брендинге или на бортах машин.

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Руководство Alfa Romeo, в свою очередь, отказалось продолжать титульное сотрудничество с Sauber, и официально заявило, что после сезона 2023 года, команда покидает чемпионат. Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато в одном из своих интервью заявил, что компания попытается построить удачную команду в гонках на выносливость WEC и достичь успеха в "24 часах Ле-Мана", потому что у Alfa Romeo никогда не было связей с миром ралли, а в электрической категории Formula E пока и так уже представлены сразу два бренда концерна Stellantis.

В компании Sauber Motorsport уже давно договорились со Stake: теперь австралийские букмекеры официально заняли место итальянцев. К тому же принадлежащий им бренд стримингового сервиса Kick.com,, войдет в название шасси – в новом сезоне на старт выйдет Kick Sauber C44.

В прошлом сезоне на различных Гран-при машины команды Alfa Romeo уже можно было увидеть с логотипами как Stake, так и Kick. Использование титульных спонсоров в ливреях авто определяется особенностями местного законодательства стран, где проводится Гран-при. Есть основания говорить, что по тем же причинам на некоторых этапах гонок 2024 года Sauber будет выступать как Kick Formula 1 Team Sauber.

Alfa Romeo C43 в титульных цветах Stake на Гран-при Австрии

Впрочем, можно уверенно сказать, что для болельщиков команда все равно сохранит свое имя Sauber, потому что независимо от брендинга, их интересует прежде всего результат.

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Учитывая, что до прихода Audi в чемпионат, Sauber удалось найти состоятельных спонсоров, можно спрогнозировать, что команде удастся выйти из тяжелого положения, в котором она оказалась за последние 10 лет.

Однако, принимая во внимание то, что концептуально новое шасси Kick Sauber C44 будет разработано на базе Alfa Romeo C43, не стоит ожидать от команды чемпионских амбиций. Конечно, что денежные поступления помогут команде преодолеть кризис, однако инженерные решения в королеве автоспорта все еще имеют большую ценность.