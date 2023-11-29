На минувшей неделе завершился 74 сезон гонок Формула 1. Хоть чемпионской интриги этот сезон "королевы автоспорта" не подарил, однако он точно запомнится как один из самых успешных для команды Oracle Red Bull Racing.

Кубок конструкторов: лидеры

Планировалось провести рекордное количество гонок, но из запланированных 24 этапов гонок состоялось только 20. Гонки в Китае отменили из-за карантинных ограничений в стране, а в Имоле (что в Италии) – из-за погодных условий.

Доминирование голландца Макса Ферстаппена стало очевидным еще после первых Гран-при. Пилот Red Bull не оставлял никаких шансов своим соперникам на трассе, а второй пилот команды – Серхио Перес - работал на максимально возможный результат, как для себя, так и для команды. Именно потому, что болиды Red Bull с моторами RBPT Honda почти не имели конкуренции на трассе, Ферстаппен стал досрочным чемпионом еще в октябре на гран-при Японии.

Команда Red Bull стала чемпионом среди конструкторов, набрав 860 очков по итогам всех гран-при, что вдвое больше конкурентов.

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Команды Ferrari и Mercedes-Benz почти не имели шансов побороться с "быками" за чемпионство, поэтому вели борьбу между собой за второе место в зачете кубка конструкторов. Перед последним этапом чемпионата в Абу-Даби (ОАЭ) обе команды имели потенциальные шансы занять второе место. Однако провал пилота Феррари Карлоса Сайнса и замечательное выступление пилота Мерседес Джорджа Рассела (который занял третье место в гонке) определили, что итальянская команда уступила место "серебряным стрелам". В общем, Mercedes-Benz в итоге имеют 409 очков, а Ferrari - 406.

Средняя группа:



Не менее интересная борьба возникла в начале сезона между командами Aston Martin и McLaren. Обе команды используют одинаковые моторы от Mercedes, однако "Астоны" создали чрезвычайно удачное шасси, которое позволяло их пилоту Фернандо Алонсо стабильно занимать призовые места в первых гонках сезона. Однако в дальнейшем инженеры не смогли удачно совершенствовать болид, и с каждым последующим гран-при команда достигала более скромные результаты.

Противоположная ситуация возникла в McLaren. Их болиды в начале сезона имели плохие аэродинамическими показатели и ужасно работали с резиной – однако инженеры все решили, и пилоты команды даже имели возможность побороться за подиумы в некоторых гонках. В конце сезона им удалось занять P4 в зачете. Команда набрала 302 балла, тогда как Aston Martin удалось заработать лишь 280.

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Шестое место заняла команда Alpine. Эта команда единственная использует собственный мотор Renault и не предоставляет его другим командам. Именно мощность их моторов позволила команде стабильно занимать места в первой десятке и получать очки. В целом команда заработала 120 баллов.

Аутсайдеры

Четверку самых слабых в этом году, как и в прошлых, составили команды Williams, Scuderia AlphaTauri (фактически является дочерней командой Red Bull), Alfa Romeo, Haas F1. Эти команды редко занимали места в призовой десятке, поэтому им удалось заработать мало очков.

В общем, имеем следующий порядок – Williams – 28 очков, Scuderia AlphaTauri – 25 очков, Alfa Romeo – 16 очков, Haas F1 – 12 очков.

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Рекорды

Удивительный рекорд установил Макс Ферстаппен – 19 побед в одном сезоне. Такого в истории "королевы автоспорта" еще не было. Таким образом Макс увеличил количество своих побед в гран-при до 54, что позволило ему войти в топ самых титулованных пилотов за всю историю гонок.

Став трехкратным чемпионом мира, и преодолев рекорд Себастьяна Феттеля в 53 победы, Ферстаппену осталось превзойти только семикратных чемпионов Михаэля Шумахера (91 победа) и Льюиса Хэмилтона (103 победы).

Не менее фантастический рекорд скорости пит-стопа установили в команде McLaren. Во время заезда в Катаре механики заменили резину на болиде Ландо Норриса за 1.8 секунды!

Когда следующий сезон?

Следующий сезон формулы 1 начнется уже 2 марта в Бахрейне. На этот раз также планируется проведение рекордных 24 Гран-при. Предсезонные тесты начнутся в Бахрейне в конце февраля 2024 года.