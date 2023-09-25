Два экипажа пилотов Формулы-1 Red Bull Racing и Scuderia Alpha Tauri Red Bull пересели на малогабаритные грузовики Kei и сразились в заездах с завязанными глазами.

Странные машины для шутливой задачи столь же забавного состязания команды восприняли серьезно. С одной стороны они забавлялись забавным шоу, играя в соревнования, а с другой – соревновались в игре со всей ответственностью за результат.

Соревнование проходило в четыре этапа. За право быть лучшими из лучших экипаж Макса Ферстаппена и Серхио Переса соперничал с экипажем Юки Цуноди и Лиама Лоусо. Спортсмены смеялись сами над собой, над конкурентами, но упорно шли к финишу.

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Сначала была езда задним ходом по заданной схеме движения. Здесь легко удалось пройти дистанцию обеим командам. В слаломе задним ходом Цунода оказался лучше.

Однако самым сложным все-таки было упражнение на движение между препятствиями по волнистой траектории, когда водителю завязывали глаза. В этой задаче штурман подсказывал действию водителю и тот вслепую вел машину по командам коллеги.

Здесь все происходило как на настоящей гонке, но в формате шоу – получилось интересно и весело. Фото: Alpha Tauri

На упражнении езды вслепую преимущество было на стороне Red Bull F1: Перес оказался лучшим в указаниях Ферстаппена, сидевшего за рулем с завязанными глазами. Цунода давал указания Лоусону не столь четко и тот не всегда вписывался в схему проезда.

Однако уже на следующем упражнении по захватывающему боулингу команда Alpha Tauri стала лучше.

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Что касается победителя, то здесь сохраним спортивную интригу. Предлагаем своими глазами просмотреть видео с интересным зрелищем и узнать, кто был лучшим. Поклонникам автоспорта там без перевода все станет ясно.

Сами же автогонщики таким организованным шоу остались довольны, поскольку это была прекрасная возможность отдохнуть и поразвлечься перед настоящей гонкой Гран-при Японии.