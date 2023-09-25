Два екіпажі пілотів Формули-1 Red Bull Racing і Scuderia Alpha Tauri Red Bull пересіли на малогабаритні вантажівки Kei й позмагалися у заїздах із зав’язаними очима.

Дивні машини для жартівливого завдання такого ж кумедного змагання команди сприйняли серйозно. З одного боку вони забавлялися кумедним шоу, граючись у змагання, а з іншого – змагалися у грі з усією відповідальністю за результат.

Змагання проходило у чотири етапи. За право бути кращими із кращих екіпаж Макса Ферстаппена і Серхіо Переса змагався екіпажем Юкі Цуноді та Ліама Лоусо. Спортсмени сміялися самі з себе, з конкурентів, але вперто йшли до фінішу.

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Спочатку була їзда заднім ходом за заданою схемою руху. Тут легко вдалося пройти дистанцію обом командам. У слаломі заднім ходом Цунода виявися кращим.

Однак найскладнішою все-таки була вправа на рух між перепонами по хвилястій траєкторії, коли водієві зав’язували очі. У цьому завданні штурман підказував дії водієві й той наосліп вів машину по командах колеги.

Тут все відбувалося як на справжніх перегонах, але у форматі шоу – вийшло цікаво і весело. Фото: Alpha Tauri

Тут уже перевага була на стороні Red Bull F1: Перес виявився кращим у вказівках Ферстаппену, котрий сидів за кермом із зав’язаними очима. Цунода давав вказівки Лоусону не так чітко і той не завжди вписувався в схему проїзду.

Однак уже на наступній вправі з боулінгу, що також захоплювало, команда Alpha Tauri стала кращою.

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Щодо переможця, то тут збережемо спортивну інтригу. Пропонуємо на власні очі переглянути відео з цікавим видовищем і дізнатися, хто був кращим. Шанувальникам автоспорту там без перекладу все стане зрозуміло.

Самі ж автогонники таким організованим дійством лишилися вдоволені, оскільки це була чудова нагода відпочити та порозважатися перед справжніми перегонами Гран-прі Японії.