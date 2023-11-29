На минулому тижні завершився 74 сезон перегонів Формула 1. Хоч чемпіонської інтриги цей сезон “королеви автоспорту” не подарував, проте він точно запам’ятається як один з найуспішніших для команди Oracle Red Bull Racing.

Кубок конструкторів: лідери

Планувалось провести рекордну кількість перегонів, але із запланованих 24 етапів перегонів відбулось лише 20. Перегони в Китаї скасували через карантинні обмеження в країні, а в Імолі (що в Італії) – через погодні умови.

Домінування голландця Макса Ферстаппена стало очевидним ще після перших гран-прі. Пілот Red Bull не залишав жодних шансів своїм суперникам на трасі, а другий пілот команди – Серхіо Перес - працював на максимально можливий результат, як для себе, так і для команди. Саме через те, що боліди Red Bull з моторами RBPT Honda майже не мали конкуренції на трасі, Ферстаппен став достроковим чемпіоном ще в жовтні на гран-прі Японії.

Команда Red Bull стала чемпіоном серед конструкторів, набравши 860 очок за підсумками всіх гран-прі, що вдвічі більше за конкурентів.

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Команди Ferrari та Mercedes-Benz майже не мали шансів позмагатись з “биками” за чемпіонство, тому вели боротьбу між собою за друге місце в заліку кубка конструкторів. Перед останнім етапом чемпіонату в Абу-Дабі (ОАЕ) обидві команди мали потенційні шанси посісти друге місце. Проте провал пілота Феррарі Карлоса Сайнса та чудовий виступ пілота Мерседес Джорджа Рассела (який посів третє місце в перегонах) визначили, що італійська команда поступилась місцем “срібним стрілам”. Загалом, Mercedes-Benz в підсумку мають 409 очок, а Ferrari - 406.

Середня група:



Не менш цікава боротьба виникла на початку сезону між командами Aston Martin та McLaren. Обидві команди використовують однакові мотори від Mercedes, проте “Астони” створили надзвичайно вдале шасі, яке дозволяло їхньому пілоту Фернандо Алонсо стабільно посідати призові місця у перших перегони сезону. Однак надалі інженери не змогли вдало удосконалювати болід, і с кожним наступним гран-прі команда досягала більш скромні результати.

Протилежна ситуація виникла у McLaren. Їх боліди на початку сезону мали погані аеродинамічними показники та жахливо працювали з гумою – проте інженери все вирішили, і пілоти команди навіть мали змогу поборотись за подіуми в деяких перегонах. В кінці сезону їм вдалось посісти P4 у заліку. Команда набрала 302 бали, тоді як Aston Martin вдалось заробити лише 280.

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Шосте місце посіла команда Alpine. Ця команда єдина використовує власний мотор Renault та не надає його іншим командам. Саме потужність їх моторів дозволила команді стабільно займати місця в першій десятці й отримувати очки. Загалом команда заробила 120 балів.

Аутсайдери

Четвірку найслабших в цьому році, як і в минулих, склали команди Williams, Scuderia AlphaTauri (що фактично є дочірньою командою Red Bull), Alfa Romeo, Haas F1. Ці команди рідко займали місця в призовій десятці, тому їм вдалось заробити мало очок.

Загалом, маємо наступний порядок – Williams – 28 очок, Scuderia AlphaTauri – 25 очок, Alfa Romeo – 16 очок, Haas F1 – 12 очок.

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Рекорди

Дивовижний рекорд встановив Макс Ферстаппен – 19 перемог в одному сезоні. Такого в історії “королеви автоспорту” ще не було. Таким чином Макс збільшив кількість своїх перемог у гран-прі до 54, що дозволило йому увійти в топ найтитулованіших пілотів за всю історію перегонів.

Ставши триразовим чемпіоном світу, і подолавши рекорд Себастьяна Феттеля у 53 перемоги, Ферстаппену залишилось перевершити лише семикратних чемпіонів Міхаеля Шумахера (91 перемога) та Льюїса Гамільтона (103 перемоги).

Не менш фантастичний рекорд швидкості піт-стопу встановили в команді McLaren. Під час заїзду в Катарі механіки замінили гуму на боліді Ландо Норріса за 1.8 секунди!

Коли наступний сезон?

Наступний сезон формули 1 почнеться вже 2 березня у Бахрейні. Цього разу також планується проведення рекордних 24 Гран-прі. Передсезонні тести розпочнуться у Бахрейні наприкінці лютого 2024 року.