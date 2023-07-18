Причина - страйк акторів в Голлівуді.

Фільм «Формула-1», у якому Бред Пітт грає роль професійного гонщика, офіційно закрито. Мегабюджетний фільм став жертвою великого страйку профспілок SAG-AFTRA в Голлівуді.

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Понад 160 000 акторів і людей, задіяних у кіновиробництві фільмів у США, оголосили страйк вперше з 1980 року. Це означає, що кілька фільмів довелося закрити. Зйомки не відновляться, поки актори не досягнуть угоди з Альянсом продюсерів кіно і телебачення. Паралельно триває страйк Гільдії письменників Америки. Страйк зосереджений на питаннях оплати та використання штучного інтелекту у виробництві фільмів.

Тим часом підготовка фільму Бреда Пітта про “Формулу-1” була в розгарі. Він з іншими акторами відвідав Гран-прі Великобританії. Для зйомок знімальна група отримала місце в гаражі. Два модифікованих демонстраційних автомобіля “Формули-2” вишикувалися на стартовій решітці для стартового кола справжнього Гран-прі.

Однак через страйк “Наразі всі зйомки припинені», — повідомило джерело, близьке до виробництва, фільму. Втім, команда виробництва фільму не оприлюднила жодної офіційної інформації.

Очікується, що майбутній фільм Apple F1 матиме великий вплив на спорт. Генеральний директор “Формули-1” Стефано Доменікалі високо оцінив якість виробництва та розраховує, що фільм виведе ці перегони на новий рівень популярності.

Знімальна група планувала відновити фільмування в серпні. Страйк Альянсу кіно і телевізійного виробництва призведе до серйозної затримки фільму Джозефа Косінського про F1, назва якого ще невідома. До речі, Косінскі — не хто інший, як режисер блокбастера «TopGun: Маверік».