Продюсери популярної мультиплікаційної франшизи про Леді Баг та Суперкота підписали з концерном Volkswagen угоду.

Volkswagen, ZAG та Mediawan Kids & Family, два співпродюсери фільму “Леді Баг і Суперкіт: Пробудження", підписали угоду про ексклюзивне партнерство. Герої фільму будуть їздити на електричних автомобілях Volkswagen ID.

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У окремому фільмі про двох рятівників Парижу електромобілі будуть повністю інтегровані в сюжетну лінію. Автомобілі сімейства ID переробляються, щоб відповідати зовнішньому вигляду фільму, у тісній співпраці дизайнерів, як з кіноанімації, так і з Volkswagen. Два міські автомобілі з футуристичним виглядом будуть асоціюватися з головними героями: Суперкіт їздитиме на ID.4, а Леді Баг – на концепт-карі електричного Beetle. Розкішний ID. Vizzon асоціюватиметься з успішним стилістом Габріелем Агресте, а фургон Volkswagen ID. Buzz буде автомобілем Тома, який доставляє випічку в пекарню.

Фільм “Леді Баг і Суперкіт: Пробудження" вийде на екрани кінотеатрів по всьому світу з 5 липня 2023 року, а на стрімінговій платформі Netflix – з 28 липня 2023 року.

Він буде показаний на більш ніж 100 ринках по всьому світу, після того, як за останні пару років серіал "Леді Баг та Суперкіт" подивились у більш ніж 130 країнах світу. Глобальна популярність серіалу вражає: понад 33 мільярди переглядів на YouTube і перше місце в телевізійних рейтингах у багатьох країнах.