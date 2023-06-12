Продюсеры популярной мультипликационной франшизы о Леди Баге и Суперкоте подписали с концерном Volkswagen соглашение.

Volkswagen, ZAG и Mediawan Kids & Family, два сопродюсера фильма "Леди Баг и Суперкот: Пробуждение", подписали соглашение об эксклюзивном партнерстве. Герои фильма будут ездить на электрических автомобилях Volkswagen ID.

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В отдельном фильме о двух спасателях Парижа электромобили будут полностью интегрированы в сюжетную линию. Автомобили семейства ID переделываются, чтобы соответствовать внешнему виду фильма, в тесном сотрудничестве дизайнеров как с киноанимации, так и с Volkswagen. Два городских автомобиля с футуристическим видом будут ассоциироваться с главными героями: Суперкот будет ездить на ID.4, а Леди Баг – на концепт-каре электрического Beetle. Роскошный ID. Vizzon будет ассоциироваться с успешным стилистом Габриэлем Агресте, а фургон Volkswagen ID. Buzz будет автомобилем Тома, доставляющим выпечку в пекарню.

Фильм "Леди Баг и Суперкот: Пробуждение" выйдет на экраны кинотеатров по всему миру с 5 июля 2023 года, а на стриминговой платформе Netflix - с 28 июля 2023 года.

Он будет показан на более чем 100 рынках по всему миру после того, как за последние пару лет сериал "Леди Баг и Суперкот" посмотрели в более чем 130 странах мира. Глобальная популярность сериала впечатляет: более 33 миллиардов просмотров на YouTube и первое место в телевизионных рейтингах во многих странах.