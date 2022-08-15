Новая спецверсия Porsche 911 посвящена мультфильму "Тачки" и его персонажу Салли. Спорткар продадут на благотворительном аукционе, а полученные средства направят на помощь украинским беженцам.

Porsche 911 получил новый эксклюзивный вариант. Его создали в сотрудничестве с авторами культового мультфильма “Тачки” из компании Pixar. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.

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Porsche воссоздали в реальной жизни главную героиню мультфильма Салли, которая была срисована с модели 911. Спорткар покрасили в такой же синий цвет, и он получил характерные литые диски в стиле начала 2000-х.

Кроме того, Porsche 911 Sally Special (именно так назвали версию) получил специальный декор – накладки на пороги, графику в салоне и логотипы “Тачек” на боковых окнах.

Антикрыло купе украсили аэрографией, как у Салли в мультфильме. Кнопку выбора спортивного режима переименовали: на ней красуется надпись “Kachow!” – фирменная фраза главного персонажа Молнии МакКуина.

С технической точки зрения авто ничем не отличается от Porsche 911 Carrera GTS. Оно оснащено 3,0-литровым 480-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 311 км/ч.