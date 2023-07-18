Причина – забастовка актеров в Голливуде.

Фильм о “Формуле-1”, в котором Брэд Питт играет роль профессионального гонщика, официально закрыт. Мегабюджетный фильм стал жертвой большой забастовки профсоюзов SAG-AFTRA в Голливуде.

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Более 160 000 актеров и людей, задействованных в кинопроизводстве фильмов в США, объявили забастовку впервые с 1980 года. Это означает, что несколько фильмов пришлось закрыть. Съемки не возобновятся, пока актеры не достигнут соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Параллельно продолжается забастовка Гильдии писателей Америки. Забастовка сосредоточена на вопросах оплаты и использования искусственного интеллекта в производстве фильмов.

Тем временем подготовка фильма Брэда Питта о "Формуле-1" была в разгаре. Он с другими актерами посетил Гран-при Великобритании. Для съемок съемочная группа получила место в гараже. Два модифицированных демонстрационных автомобиля “Формулы-2” выстроились на стартовой решетке для стартового круга настоящего Гран-при.

Однако из-за забастовки "Сейчас все съемки прекращены", - сообщил источник, близкий к производству, фильму. Впрочем, команда производства фильма не обнародовала никакую официальную информацию.

Ожидается, что будущий фильм Apple F1 будет иметь большое влияние на спорт. Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высоко оценил качество производства и рассчитывает, что фильм выведет эту гонку на новый уровень популярности.

Съемочная группа планировала возобновить съемку в августе. Забастовка Альянса кино и телевизионного производства приведет к серьезной задержке фильма Джозефа Косинского о F1, название которого еще неизвестно. Кстати, Косински — не кто иной, как режиссер блокбастера “TopGun: Маверик”.