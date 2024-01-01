Сезон Формули 1 почнеться лише з передсезонних тестів у лютому, однак цікаві новини надходять вже зараз: Sauber F1 заявила про припинення співпраці з італійською Alfa Romeo та ребрендинг команди в Stake F1 Team Kick Sauber.

Про зміни повідомили на всіх офіційних ресурсах команди Sauber F1. Відтепер команда матиме назву не Alfa Romeo F1 Team Stake, а Stake F1 Team Kick Sauber.

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Вперше логотипи Alfa Romeo з’явились в Формулі 1 у період з 1950 по 1987 рік, коли компанія офіційно брала участь в автоперегонах як конструктор і постачальник двигунів. Пілоти команди виграли два чемпіонати світу на шасі Alfa Romeo 158/159 Alfetta: Ніно Фаріна у 1950 році й Хуан Мануель Фанхіо в 1951 році. Проте через низку факторів і причин Alfa Romeo покинула Формулу-1.

Легендарна Alfa Romeo 159 Alfetta на Нюрбургрингу

Теперішня історія італійського бренду в королеві автоспорту почалась ще у 2015 році, коли компанія стала комерційним партнером Scuderia Ferrari. Саме тоді логотип Alfa Romeo вперше з’явився в сучасній F1.

Наприкінці 2017 року Alfa Romeo оголосила, що з 2018 року має стати титульним спонсором Sauber, а також уклала з командою технічне та комерційне партнерство. Alfa Romeo повернулася в спорт після перейменування Sauber на початку 2019 року. Відтоді в пелетоні знову з’явилась команда Alfa Romeo F1 Racing Team.

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Хоч керівництво командою все ще залишалось за Sauber AG, історичне повернення італійського бренду не залишилось непоміченим. Проте зараз відомо, що Alfa Romeo знову залишає Формулу 1.

Антоніо Джовінацці за кермом боліда C38 – першого шасі Alfa Romeo Racing, під час тестувань в Монтемело 2019 року.

За 5 років існування команди, інженери Alfa Romeo розробили 5 власних спеціальних шасі. Боліди C38, C39 та C41 проєктувались на базі доопрацьованого шасі Sauber C37, яке розробили швейцарці ще у 2017 році, і були відверто слабшими за конкурентів. В сезонах 2019 та 2020 років команда посідала 8 місце в загальному заліку, а у 2021 – взагалі 9 з 10 можливих.

Проте італійські інженери допомогли швейцарцям створити абсолютно нове покоління болідів, що відповідає новому регламенту, прийнятого у 2021 році. Модель C42 є першим представником шасі нової генерації, і стала базою для нових болідів команди, включно до запровадження нового регламенту, який очікується у 2026 році.

Alfa Romeo C42

Сезон 2022 року став для команди досить успішним: 6 місце в заліку конструкторів можна вважати справжнім досягненням, враховуючи результати Alfa Romeo у попередні роки. Однак вже тоді пішли чутки, що 2023 стане останнім для італійського бренду Формулі 1.

А от торішній сезон став достатньо складним. Хоч команда й отримала нового титульного спонсора у вигляді відомого онлайн-тоталізатора Stake, однак болід C43 знову виявився майже неконкурентноспроможним, і як результат: знову 9 місце в загальному заліку.

На фоні цих подій, а також нових змін регламенту у 2026 році, в Sauber домовились з концерном Volkswagen Group про прихід бренду Audi у чемпіонат. За домовленістю, з 2026 року проєкт Sauber стане офіційною заводською командою Audi, проте одразу стало відомо, що до цього часу «Чотири кільця» ніяк не будуть представлені в їх брендингу чи на бортах машин.

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Керівництво Alfa Romeo, своєю чергою, відмовилось продовжувати титульну співпрацю з Sauber, і офіційно заявило, що після сезону 2023 року, команда покидає чемпіонат. Генеральний директор Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато в одному зі своїх інтерв’ю заявив, що компанія спробує збудувати вдалу команду в перегонах на витривалість WEC і досягнути успіху в “24 годинах Ле-Ману”, бо в Alfa Romeo ніколи не було зв’язків зі світом ралі, а в електричній категорії Formula E наразі й так вже представлено одразу два бренди концерну Stellantis.

У компанії Sauber Motorsport вже давно домовились зі Stake: тепер австралійські букмекери офіційно посіли місце італійців. До того ж бренд стрімінгового сервісу Kick.com, що належить їм, увійде в назву шасі – в новому сезоні на старт вийде Kick Sauber C44.

Минулого сезону на різних Гран-прі машини команди Alfa Romeo вже можна було побачити з логотипами як Stake, так і Kick. Використання титульних спонсорів в лівреях авто визначається особливостями місцевого законодавства країн, де проводиться Гран-прі. Є підстави говорити, що з тих же причин на деяких етапах перегонів 2024 року Sauber буде виступати як Kick Formula 1 Team Sauber.

Alfa Romeo C43 в титульних кольорах Stake на Гран-прі Австрії

Втім, можна впевнено сказати, що для вболівальників команда все одно збереже своє ім'я Sauber, бо незалежно від брендингу, їх цікавить перш за все результат.

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Враховуючи, що до приходу Audi в чемпіонат, Sauber вдалось знайти заможних спонсорів, можна спрогнозувати, що команді вдасться вийти з важкого становища, в якому вона опинилась за останні 10 років.

Однак, беручи до уваги те, що концептуально нове шасі Kick Sauber C44 буде розроблено на базі Alfa Romeo C43, не варто очікувати від команди чемпіонських амбіцій. Звичайно, що грошові надходження допоможуть команді подолати кризу, проте інженерні рішення в королеві автоспорту все ще мають неабияку цінність.