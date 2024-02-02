Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, покидает Mercedes-AMG Petronas F1 в конце 2024 года - команду, которую он представлял 12 лет и выиграл 6 из 7 своих чемпионских титулов. С 2025 года британец переходит в Ferrari.

О сенсационном переходе стало известно вчера – сначала на уровне слухов, а впоследствии обе команды сделали официальные заявления в своих официальных ресурсах. Теперь Льюис станет напарником 5-кратного победителя Гран При, монегаска - Шарля Леклера.

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В конце прошлого года Хэмилтон подписал двухлетнее соглашение, чтобы остаться с Mercedes на сезоны 2024 и 2025 годов, но, похоже, в его контракте был пункт об отказе, который позволил ему уйти досрочно после 12 лет работы в немецком гиганте.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон

Интересно, что в Ferrari заявили, что подписали "многолетнее соглашение" с Хэмилтоном, тем самыми разрушив слухи о том, что британец планирует завершать карьеру. В прошлом месяце британскому асу исполнилось 39 лет, и он является вторым самым возрастным гонщиком в пелетоне Формулы-1 в 2024 году после 42-летнего двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, который готовится провести свой 22-й сезон в Формуле-1 за Aston Martin.

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Шарль Леклер на прошлой неделе также подписал многолетний контракт, чтобы продолжить работу в команде Scuderia Ferrari "еще на несколько сезонов". Хемилтон заменит в команде испанца Карлоса Сайнса младшего, контракт которого истекает в 2024 году. За какую команду он будет выступать в 2025 году пока неизвестно.

Льюис Хэмилтон является самым успешным гонщиком Формулы 1 за все время существования чемпионата. В его активе 103 победы и 104 поул-позиции, что является рекордным показателем, а также он является семикратным чемпионом мира, как и легендарный Михаэль Шумахер.

Льюис был в шаге от заветного 8 титула чемпиона мира – в сезоне 2021 во время последнего Гран При в Абу-Даби, у Хэмилтона и голландского гонщика Макса Ферстаппена было одинаковое количество очков. Хэмилтон с отрывом лидировал в той гонке, но из-за спорного решения директора гонки дать рестарт на последнем круге, голландец смог обойти Льюиса и выиграл свой первый чемпионский титул. Команда Mercedes-AMG тогда выиграла 8 кубок конструкторов подряд.

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С 2022 года, после изменения аэродинамического регламента, команда Mercedes-AMG потеряла свои лидерские позиции и начала проигрывать конкуренцию Red Bull. С 2021 года у Хэмилтона не было ни одной победы, а сама команда занимала 3 место в 2022 году и второе в 2023. Возможно, именно это и стало причиной почему легендарный пилот сменил команду.