Компания Visa заключила долгосрочное соглашение о глобальном партнерстве с Red Bull. Теперь в пелетоне королевы автоспорта появилась новая команда – Visa Cash App RB.

Команда, которая раньше называлась Scuderia Alpha Tauri, а теперь представлена в пелетоне как Visa Cash App RB– дочерняя команда лидерской команды Oracle Red Bull Racing.

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Соглашение, которую заключили Visa и Red Bull – первое новое крупное глобальное спортивное спонсорство Visa за более чем 15 лет. Она включает в себя поддержку команды Visa Cash App RB, а также соответствующее титульное партнерство с женской командой Академии F1 и Oracle Red Bull Racing. Это значит, что логотипы Visa появятся на ливрее команды Red Bull, и его женском коллективе.

AT01– первый болид бывшей Alpha Tauri, принимавший участие в дебютном сезоне команды в 2020 году

Презентация нового болида Visa Cash App RB состоится 8 февраля в Лас-Вегасе, а предсезонные тесты начнутся 29 февраля в Бахрейне. Пилоты команды остались неизменными. Это многократный победитель Гран-При и бывший пилот Red Bull, австралиец Даниэль Риккардо, и японец Юки Цунода, который является пилотом этой команды с 2021 года.

Даниэль Риккардо

Целью спонсорства Visa не только помочь команде подняться на верхушку турнирной таблицы, но и предоставить фанатам автоспорта, владельцам карт Visa, шанс оказаться в водовороте событий благодаря разнообразным активностям с участием команды, включая доступ «за кулисы», встречи с пилотами, продажа атрибутики и улучшенное обслуживание на заездах.

“Рождение Visa Cash App RB – это эпохальный момент. Новая идентичность команды – это не просто изменение названия, это начало нового увлекательного путешествия, которое выведет команду на новый уровень в соревнованиях, и поддержка одного из самых известных мировых брендов как титульного партнера это доказывает», – поделился Оливер Хьюз., маркетинговый директор Red Bull Technology.

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Поддержка команды компанией Visa станет действительно важной для команды при внедрении нового регламента в 2026 году. Дочерняя команда Red Bull, так же как и ее старшая конюшня, в сезоне 2026 будет использовать новые силовые установки, разработаны в тесном партнерстве с компанией Ford.

В истории Формулы 1 уже были случаи, когда крупные финансовые корпорации финансировали команды. Самый известный пример – MasterCard Lola Formula One Racing Team.

Болид Lola T97/30, так и не принявшего участия в Гран При

Проект прожил ровно один Гран При. Болиды Lola были на 11+ секунд медленнее времени поула и не прошли квалификацию в Австралии. После этого нереализованного плана, команду быстро объявили банкротом, а болиды Lola больше не были представлены в Формуле 1.

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Интересно, что, хотя сезон Формулы 1 еще официально не начался, из паддока королевы автоспорта почти каждый день раздаются интересные новости. В частности, многократный победитель Гран При, пилот команды Ferrari Шарль Леклер продлил с командой свой контракт еще на несколько сезонов (точная дата завершения контракта не сообщается), а совсем недавно, международная автомобильная ассоциация FIA объявила, что с 2026 года к календарю Формулы 1 добавят еще один этап.– Гран-при Мадрида. Контракт согласован на 10 лет.

Конфигурация новой трассы в Мадриде

Увидеть, какими будут результаты новой команды – Visa Cash App RB мы сможем уже в течение сезона 2024 года. Первая гонка чемпионата мира Формулы 1 начнется 2 марта в Бахрейне.