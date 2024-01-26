Компанія Visa уклала довгострокову угоду про глобальне партнерство з Red Bull. Тепер в пелетоні королеви автоспорту з’явилась нова команда - Visa Cash App RB.

Команда, яка раніше називалась Scuderia Alpha Tauri, а тепер представлена в пелетоні як Visa Cash App RB – дочірня команда лідерської команди Oracle Red Bull Racing.

Також цікаво: Ferrari чемпіона Formula 1 виставлено на аукціон

Угода, яку уклали Visa та Red Bull - перше нове велике глобальне спортивне спонсорство Visa за понад 15 років. Вона включає підтримку команди Visa Cash App RB, а також відповідне титульне партнерство з жіночою командою Академії F1 та командою Oracle Red Bull Racing. Це означає, що логотипи Visa з’являться на лівреї команди Red Bull та її жіночому колективі.

AT01 – перший болід колишньої Alpha Tauri, який брав участь у дебютному сезоні команди у 2020 році

Презентація нового боліду Visa Cash App RB відбудеться 8 лютого в Лас-Вегасі, а передсезонні тести почнуться 29 лютого у Бахрейні. Пілоти команди залишились незмінними. Це багаторазовий переможець Гран Прі та колишній пілот Red Bull, австралієць Даніель Ріккардо, та японець Юкі Цунода, який є пілотом цієї команди з 2021 року.

Даніель Ріккардо

Спонсорство Visa має на меті не лише допомогти команді піднятися на верхівку турнірної таблиці, а й надати фанатам автоспорту, власникам карток Visa, шанс опинитися у вирі подій завдяки різноманітним активностям за участю команди, включаючи доступ «за лаштунки», зустрічі з пілотами, продаж атрибутики та покращене обслуговування на заїздах.

“Народження Visa Cash App RB — це епохальний момент. Нова ідентичність команди — це не просто зміна назви, це початок нової захопливої подорожі, покликаної вивести команду на новий рівень у змаганнях, і підтримка одного з найвідоміших світових брендів як титульного партнера це доводить” — поділився Олівер Г’юз, маркетинговий директор Red Bull Technology.

Читайте також: В пелетоні Формули 1 з'явилась оновлена команда

Підтримка команди компанією Visa стане справді важливою для команди під час запровадження нового регламенту у 2026 році. Дочірня команда Red Bull, так само як і її старша конюшня, в сезоні 2026 використовуватиме нові силові установки, розроблені у тісному партнерстві з компанією Ford.

В історії Формули 1 вже були випадки, коли великі фінансові корпорації фінансували команди. Найвідоміший приклад - MasterCard Lola Formula One Racing Team.

Болід Lola T97/30, який так і не взяв участі в Гран Прі

Проєкт прожив рівно один Гран Прі. Боліди Lola були на 11+ секунд повільніші за час поулу та не пройшли кваліфікацію в Австралії. Після цього нереалізованого плану, команду швидко оголосили банкротом, а боліди Lola більше не було представлено у Формулі 1.

Також цікаво: Команда Формули 1 Haas, яка "зашкварилась" з російським пілотом, змінила керівництво

Цікаво, що, хоч сезон Формули 1 ще офіційно не розпочався, з паддоку королеви автоспорту майже щодня лунають цікаві новини. Зокрема, багаторазовий переможець Гран Прі, пілот команди Ferrari Шарль Леклер продовжив з командою свій контракт ще на декілька сезонів (точну дату завершення контракту не повідомляється), а зовсім нещодавно, міжнародна автомобільна асоціація FIA оголосила що з 2026 року до календаря Формули 1 додадуть ще один етап – Гран Прі Мадриду. Контракт погоджено на 10 років.

Конфігурація нової траси в Мадриді

Побачити, якими будуть результати нової команди - Visa Cash App RB ми зможемо вже протягом сезону 2024. Перша гонка чемпіонату світу Формули 1 почнеться 2 березня в Бахрейні.