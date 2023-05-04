Ferrari F40 Алена Проста виставлено на аукціон. Це досить особливий F40, який може принести до 3,3 мільйона доларів.

Ferrari F40, безсумнівно, є одним із найвідоміших спортивних автомобілів не лише у Ferrari, але й у всій історії автомобілебудування. Одна конкретна модель, номер шасі 83249, має ще більш славну історію як перший в історії F40, яким володів Ален Прост.

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Будучи триразовим чемпіоном світу у Формулі-1 , Прост був на вершині своєї кар’єри, коли йому дали ключі від машини прямо під час участі в команді Scuderia Ferrari як пілот у 1990 році. І тепер у вас є шанс володіти Ferrari F40, оскільки він прямує на аукціон цього травня. Втім, легально імпортувати та зареєструвати такий автомобіль в Україну неможливо оскільки він не відповідає вимогам Євро2.

Прост отримав автомобіль наприкінці 1989 року, але він ніколи не використовував його, продавши його незабаром після цього. Наступний власник автомобіля, Грем де Зілле, набирав милі на F40, їздив на ньому по всій Великобританії та навіть описав його в журнальній статті, присвяченій 50-річчю Ferrari.

Цей Ferrari F40 кілька разів змінював власників протягом багатьох років, але він завжди ретельно обслуговувався і залишається у винятковому стані. Він навіть отримав сертифікат Ferrari Classiche, що означає, що він зберігає всі оригінальні компоненти, включаючи двигун, коробку передач і кузов.

Відзначимо, що спорткар Rosso Corsa зараз знаходиться у Франції. Паливні міхури були замінені під час великого технічного обслуговування в березні 2019 року в Ferrari Lyon і залишаються дійсними до вересня 2028 року. Що стосується шин, то їм наразі 10 років, хоча майбутній переможець автомобіля отримає комплект гуми, датований 2018 роком.

Незважаючи на те, що автомобілю більше 30 років і він має менше 2900 миль на лічильнику, цей F40 все ще є шедевром автомобільної техніки. Його потужний двигун V8, як стверджується, є таким же вражаючим сьогодні, як і під час першого виробництва автомобіля. Той факт, що він колись належав одному з найвидатніших пілотів в історії Формули-1, лише додає йому привабливості.

Інший Ferrari F40 приніс 2,15 мільйона доларів на аукціоні на початку цього року, тому не буде дивно, якщо F40 Проста отримає вищу ставку. Він буде виставлений на аукціон без резерву 10-12 травня 2023 року, а його прогнозована ціна досягне 3,3 мільйона доларів.