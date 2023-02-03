Подія сталася в Америці, хоча там і не вимикають електрику.

В одному з дилерських центрів у Палм-Біч (США) сталася надзвичайна пригода. Автомобіль Ferrari Roma перемішали у спеціальному ліфті, але він застряг і пошкодив машину. Причину такої ситуації не повідомляють, однак наслідки видно на фото.

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Суперкар пошкоджений добряче, але все могло бути набагато гірше, оскільки з італійського спортивного автомобіля почало витікати пальне. Пожежники прибули на місце події та відімкнули електрику в будівлі, щоб уникнути потенційної пожежі.

Щоб зменшити ризик пожежі, рятувальники встановили портативну водопровідну систему на першому та третьому поверхах будівлі, щоб забезпечити постійне водопостачання у разі займання палива.

Щоб витягти безпорадний Ferrari, який висів у шахті ліфта, евакуатор привіз аварійний ротор. Ці спеціалізовані транспортні засоби мають краноподібну стрілу, яка може обертатися на 360 градусів. Для порятунку італійського спорткара було використано кілька лебідок.

Врешті-решт автомобіль витягли з шахти ліфта під час складного процесу, який тривав не менше чотирьох годин. Найважливіше те, що не було повідомлень про травми серед людей.