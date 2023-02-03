Событие произошло в Америке, хотя там и не выключают электричество.

В одном из дилерских центров в Палм-Бич (США) произошло чрезвычайное происшествие. Автомобиль Ferrari Roma перемешали в специальном лифте, но он застрял и повредил машину. Причины такой ситуации не сообщают, однако последствия видны на фото.

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Суперкар поврежден существенно, но все могло быть гораздо хуже, поскольку из итальянского спортивного автомобиля начало вытекать горючее. Пожарные прибыли на место происшествия и отключили электричество в здании во избежание потенциального пожара.

Чтобы снизить риск пожара, спасатели установили портативную водопроводную систему на первом и третьем этажах здания, чтобы обеспечить постоянное водоснабжение в случае возгорания топлива.

Чтобы вытащить беспомощный Ferrari, висевший в шахте лифта, эвакуатор привез аварийный ротор. Эти специализированные транспортные средства имеют крановидную стрелу, которая может вращаться на 360 градусов. Для спасения итальянского спорткара было использовано несколько лебедок.

В конце концов, автомобиль вытащили из шахты лифта во время сложного процесса, который длился не менее четырех часов. Самое важное, что не было сообщений о травмах среди людей.