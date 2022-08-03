Попри війну, яка ще не закінчилась, заможні українці продовжують ввозити у країну дорогі автомобілі. Навіть дуже високі ставки розмитнення не стають на заваді для багатіїв.

Новий суперкар Ferrari Roma помітили на шляху до України. Італійське купе було сфотографовано у Литві. Як пише автор фото, цю Ferrari Roma везуть до України. Зазначимо, що це одна із свіжих моделей славетного виробника спортивних авто, а її вартість може сягати чверть мільйона доларів.

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Але найцікавіше, що це буде друга за рахунком Ferrari Roma в Україні, придбана після 24 лютого. Першу, нагадаємо, встигли ввезти за нульовим розмитненням.

До речі, попередній покупець італійського суперкару заощадив на митних платіжках близько 70 тисяч доларів. Натомість власник цього екземпляру буде змушений заплатити все на загальних умовах, бо термін дії нульового розмитнення закінчився.

Щодо самої моделі Roma, нескладно здогадатись, що її назвали на честь італійської столиці Риму. Автомобіль комплектується наддувним двигуном 3.9 л F154 V8 потужністю 620 к.с. і 760 Нм. Характеристики вражають: 3,4 с до першої сотні, розгін 0-200 км/год — за 9,3 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.