Небагато моделей Ferrari є більш знаковими, ніж Testarossa 1988 року, і цього місяця саме такий унікальний екземпляр буде висталено на аукціон.

Ferrari Testarossa представлений на Паризькому автосалоні в 1984 році і миттєво отримав успіх. Ferrari випустила менше ніж 10 000 екземплярів за 12 років виробництва, і вважається, що цей автомобіль є однією з 390 моделей, які Ferrari побудувала для північноамериканського ринку в 1988 році.

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RM Sotheby’s стверджує, що автомобіль вийшов із заводу в березні 1988 року та виконаний у рідкісному відтінку під назвою Marrone Metallizzato. Він був імпортований до Сполучених Штатів через Autohaus Inc. у Массачусетсі, перш ніж був зареєстрований на свого першого власника в травні того року.

Автомобіль залишався в колекції першого власника до 2010 року, коли він був оголошений про продаж The Boston Sports Car Co і придбаний того ж року. Вважається, що він залишався у власності свого другого власника до вересня 2014 року, коли його придбала компанія Silverstone Motor Cars у Нью-Йорку, а потім придбала International Auto Group з Південної Флориди.

У 2015 році Testarossa отримав сертифікат Ferrari Classiche і отримав платинову нагороду на Cavallino Classic XXIV Concours d'Elegance. Пізніше його було продано та експортовано до Мексики, і він був виставлений на продаж з пробігом 6 611 миль (10 639 км).

Перший власник вирішив оббити кабіну коричневою шкірою на сидіннях, дверних панелях, стійках, центральній консолі та тунелі коробки передач, а панель приладів виконана в чорному кольорі. RM Sotheby's продасть автомобіль без резерву та очікує, що він буде проданий за ціною від 150 000 до 225 000 доларів.

В Україну такий автомобіль, нажаль, потрапити не може. В нашій державі для імпортних легкових авто встановлені екологічні обмеження Євро-2. Тобто фактично ввезення автомобілів старше 1995 року заборонено. Для автомобілів, які мають історичну цінність виключень немає.