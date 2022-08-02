Немногие модели Ferrari более знаковые, чем Testarossa 1988 года, и в этом месяце уникальный экземпляр будет выставлен на аукцион.

Ferrari Testarossa был представлен на Парижском автосалоне в 1984 году и сразу имел успех. Ferrari выпустила менее 10 000 экземпляров за 12 лет производства, и считается, что этот автомобиль является одной из 390 моделей, которые Ferrari построила для североамериканского рынка в 1988 году.

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RM sotheby's утверждают, что автомобиль вышел с завода в марте 1988 года и выполнен в редком оттенке под названием Marrone Metallizzato. Он был импортирован в Соединенные Штаты через Autohaus Inc. в Массачусетсе, прежде чем был зарегистрирован на своего первого владельца в мае того года.

Автомобиль оставался в коллекции первого владельца до 2010 года, когда он был объявлен о продаже The Boston Sports Car Co и приобретен в том же году. Считается, что он оставался в собственности своего второго владельца до сентября 2014 года, когда его приобрела компания Silverstone Motor Cars в Нью-Йорке, а затем приобрела International Auto Group из Южной Флориды.

В 2015 году Testarossa получил сертификат Ferrari Classiche и получил платиновую награду на Cavallino Classic XXIV Concours d'elegance. Позже он был продан и экспортирован в Мексику, и он был выставлен на продажу с пробегом 6 611 миль (10 639 км).

Первый владелец решил сделать кабину коричневой кожей на сиденьях, дверных панелях, стойках, центральной консоли и тоннеле коробки передач, а панель приборов выполнена в черном цвете. RM sotheby's продаст автомобиль без резерва и ожидает, что он будет продан по цене от 150 000 до 225 000 долларов.

В Украину такой автомобиль, к сожалению, попасть не может. В нашем государстве для импортных легковых авто установлены экологические ограничения Евро-2. То есть фактически ввоз автомобилей старше 1995 года запрещено. Для автомобилей которые имеют историческую ценность включений нет.