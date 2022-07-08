Ferrari зробила найтонший годинник у світі. Товщина корпусу сумісних годинників Ferrari і Richard Mille складає 1,75 міліметра.

Перший годинник, створений в рамках співпраці Richard Mille і Ferrari, виявився найтоншим механічним годинником у світі, відібравши це звання у Bvlgari Octo Finissimo Ultra.

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Товщина корпусу моделі RM UP-01 Ferrari – всього 1,75 міліметра, приблизно як дві складені разом банківські картки. Коштує такий годинник 1,88 мільйона доларів. За цю суму можна купити чотири флагманські 1000-сильні гіперкари SF90 Stradale, ціни на який в Італії починаються від 437 000 доларів.

Richard Mille RM UP-01 Ferrari — це найтонший механічний наручний годинник у світі. Їхній титановий корпус має товщину всього 1,75 міліметра, що на 0,05 міліметра менше, ніж у попереднього рекордсмена Bvlgari Octo Finissimo Ultra. Механізм годинника розроблений Richard Mille разом з лабораторією Audemars Piguet Le Locle. Він працює з частотою 28800 напівколивань на годину і забезпечує запас ходу 45 годин.

Висота механізму – 1,18 міліметра, а вага – 2,87 грама. При цьому маса самого годинника не перевищує 30 грамів.

Хоча RM UP-01 Ferrari здаються крихкими, вони витримують навантаження з прискоренням більше 5 g. Корпус годинника по периметру ущільнений гумовою прокладкою, коронки обрамлені керамічними кільцями. Заявлена водонепроникність – до 10 метрів. Каучуковий ремінець інтегрований. Тираж - всього 150 примірників за ціною 1,88 мільйона доларів за кожен.