В Україні з’явився ще один Ferrari SF90 Stradale. Фото надпотужного гіперкара опублікував у Instagram його власник – молодий мільйонер Олександр Слобоженко.

До речі, раніше саме Слобоженко в Дубаї розбив такий самий Ferrari SF90 Stradale. Мабуть, автомобіль йому сподобався, так що він вирішив замовити такий самий на додачу своєму ексклюзивному Lamborghini Huracan Fluo Capsule.

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Купити Ferrari SF90 Stradale вдалося у Чехії, а ціна перевищила 900 тис. доларів. Автомобіль обраний в особливій версії Assetto Fiorano – вона полегшена на 30 кг, отримала аеродинамічний пакет та спеціальні амортизатори.

Нагадаємо, що Ferrari SF90 Stradale оснащений 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо та трьома електромоторами загальною потужністю 1000 к. с. Гібридне повнопривідне купе розганяється до 100 км/год за 2,5 с і розвиває 340 км/год, а також може проїхати 25 км на електротязі.

До речі, це не перший Ferrari SF90 Stradale у Києві. Нещодавно до столиці завезли ще один такий гіперкар.