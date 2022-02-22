В Украине появился еще один Ferrari SF90 Stradale. Фото сверхмощного гиперкара опубликовал в Instagram его владелец – молодой миллионер Александр Слобоженко.

Кстати, ранее именно Слобоженко в Дубае разбил такой же Ferrari SF90 Stradale. Наверное, автомобиль ему понравился, так что он решил заказать такой же вдобавок к своему эксклюзивному Lamborghini Huracan Fluo Capsule.

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Купить Ferrari SF90 Stradale удалось в Чехии, а цена превысила 900 тысяч долларов. Автомобиль выбран в особой версии Assetto Fiorano – она облегчена на 30 кг, получила аэродинамический пакет и специальные амортизаторы.

Напомним, что Ferrari SF90 Stradale оснащен 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо и тремя электромоторами общей мощностью 1000 л.с. Гибридное полноприводное купе разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 340 км/ч, а также может проехать 25 км на электротяге.

К слову, это не первый Ferrari SF90 Stradale в Киеве. Недавно в столицу завезли еще один такой гиперкар.