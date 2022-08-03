Несмотря на еще не закончившуюся войну, зажиточные украинцы продолжают ввозить в страну дорогие автомобили. Богачам не мешают даже очень высокие ставки растаможки.

Новый суперкар Ferrari Roma был замечен на пути в Украину. Итальянское купе было сфотографировано в Литве. Как пишет автор фото, эту Ferrari Roma везут в Украину. Это одна из свежих моделей знаменитого производителя спортивных авто, а ее стоимость может достигать четверть миллиона долларов.

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Но самое интересное, что это будет второй по счету Ferrari Roma в Украине, приобретенный после 24 февраля. Первый, напомним, успели ввезти по нулевому растаможиванию.

Кстати, предыдущий покупатель итальянского суперкара сэкономил на таможенных платежах около 70 тысяч долларов. В свою очередь этот владелец такого экземпляра будет вынужден заплатить все на общих условиях, потому что срок действия нулевого растаможивания истек.

Что касается самой модели Roma, то несложно догадаться, что ее назвали в честь итальянской столицы Рима. Автомобиль комплектуется наддувным двигателем 3.9л F154 V8 мощностью 620 л.с. и 760 Нм. Характеристики впечатляют: 3,4 с до первой сотни, разгон 0-200 км/ч – за 9,3 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч.