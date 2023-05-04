Ferrari F40 Алена Проста выставлена на аукцион. Это довольно особенный F40, который может принести до 3,3 миллионов долларов.

Ferrari F40, несомненно, является одним из известнейших спортивных автомобилей не только у Ferrari, но и во всей истории автомобилестроения. Одна конкретная модель, номер шасси 83249, имеет еще более славную историю, как первый в истории F40, которым владел Ален Прост.

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Будучи трехкратным чемпионом мира в Формуле-1, Прост был на вершине своей карьеры, когда ему дали ключи от машины прямо во время участия в команде Scuderia Ferrari как пилот в 1990 году. И теперь у вас есть шанс владеть Ferrari F40, поскольку он следует на аукцион этого мая. Впрочем, легально импортировать и зарегистрировать такой автомобиль в Украину невозможно, поскольку он не отвечает требованиям Евро2.

Просто получил автомобиль в конце 1989 года, но он никогда не использовал его, продав его вскоре после этого. Следующий владелец автомобиля, Грэм де Зилле, набирал мили на F40, ездил на нем по всей Великобритании и даже описал его в журнальной статье, посвященной 50-летию Ferrari.

Этот Ferrari F40 несколько раз менял владельцев на протяжении многих лет, но всегда тщательно обслуживался и остается в исключительном состоянии. Он даже получил сертификат Ferrari Classiche, означающий, что он хранит все оригинальные компоненты, включая двигатель, коробку передач и кузов.

Отметим, что спорткар Rosso Corsa сейчас находится во Франции. Топливные баки были заменены во время обширного технического обслуживания в марте 2019 года в Ferrari Lyon и остаются действительными до сентября 2028 года. Что касается шин, то им пока 10 лет, хотя будущий победитель автомобиля получит комплект резины, датированный 2018 годом.

Несмотря на то, что автомобилю больше 30 лет и он имеет менее 2900 миль на счетчике, этот F40 все еще является шедевром автомобильной техники. Его мощный двигатель V8, как утверждается, так же поразителен сегодня, как и во время первого производства автомобиля. Тот факт, что он когда-то принадлежал одному из величайших пилотов в истории Формулы-1, лишь придает ему привлекательность.

Другой Ferrari F40 принес 2,15 миллиона долларов на аукционе в начале этого года, поэтому не удивительно, если F40 Простая получит более высокую ставку. Он будет выставлен на аукцион без резерва 10-12 мая 2023, а его прогнозируемая цена достигнет 3,3 миллиона долларов.