Нещодавно стало відомо, що керівника команди Гюнтера Штайнера, а також технічного директора Сімоне Реста, було звільнено зі своїх посад.

Причини таких кардинальних змін у команді не розголошують, однак можна припустити, що це пов’язано з низькими результатами, які показувала команда та її пілоти.

Мережею також ширяться чутки, що в команді зіткнулись з проблемами під час розробки нового боліду для сезону 2024 року. Відтепер посаду керівника команди зайняв Айо Комацу, який раніше був головним гоночним інженером Haas F1.

Айо Комацу – новий керівник команди Haas F1

Haas F1 – перша американська команда Формули 1, і досить молодою за мірками королеви автоспорту. Команду було створено ще у 2014 році, але дебют відклали на сезон 2016 року. Гюнтер Штайнер був керівником команди з моменту її заснування.

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Його кар’єра в команді починалась досить добре. В сезонах 2016 і 2017 років команда посідала 8 місце в загальному заліку чемпіонату. Проте у 2018 команда досягла 5 місця в кубку конструкторів, що й до сьогодні є найвищим результатом Haas.

Дебютний болід команди Haas VF – 16

Однак, надалі команда знов опустилась вниз турнірної таблиці, зайнявши 9 місце у 2019 й у 2020 роках. А в сезоні 2021 команда посіла останнє місце. І хоч здавалось, що 8 місце у 2022 році сигналізує про те, що команда почала долати труднощі, але в минулому сезоні команда знов посіла 10 місце в заліку.

Експерти пояснювали відсутність хороших результатів перш за все поганою роботою інженерів, та неконкурентоспроможністю шасі. Річ у тім, що Haas тісно співпрацює з командою Ferrari. В болідах Haas F1 використовуються дилерські версії моторів Ferrari, а шасі розробляють з наявних минулорічних італійських розробок. Тобто, можна неозброєним оком побачити, що поточний болід Haas – це, по факту, минулорічний болід Ferrari з новою лівреєю та незначними інженерними змінами.

Порівняння болідів Haas VF-22 та Ferrari F1-75

Звичайно, що подібна стратегія розробки болідів є значно дешевшою, що є позитивним аспектом для команди з обмеженим бюджетом, однак, такий підхід виявився не конкурентноспроможним. Фактично, команда Haas запозичувала інженерні рішення італійців, замість власної розробки шасі, як це, наприклад, робила Alfa Romeo, яка викупила команду Sauber. Фанати Формули-1 навіть жартували, що якщо в минулому сезоні болід Ferrari був поганим, то болід Haas буде ще гірше. Однак, керівництво команди, на чолі з Гюнтером Штайнером вважало таку стратегію вірною.

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Також в кар’єрі Штайнера, як керівника не обійшлось і без фейлів. У 2020 керівництво вирішило запровадити кардинальні зміни, і не знайшло нічого кращого, аніж підписати титульну угоду з російською компанією “Uralkali”, надавши місце в боліді сину власнику компанії Микиті Мазєпіну.

Колишній керівник команди Гюнтер Штайнер (зліва), та технічний директор Сімоне Реста (справа)

Команда та Мазєпін одразу отримали шквал критики та обурення від фанатів, які вважали, що той просто купив собі місце пілота. Кульмінацією історії стала презентація боліда та ліврея в кольорах триколору. Щоб знизити градус хейту, Штайнер запросив у команду сина легенди автоспорту Міхаеля Шумахера – Міка Шумахера. Однак ні великі фінансові надходження у вигляді російських рублів, ні сам невдаха Мазєпін (який у своєму дебютному сезоні часто не справлявся з керуванням боліда і потрапляв в аварії), ні навіть син легенди Шумахера не врятували становище команди.

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Історія колаборації з росіянами тривала недовго. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, команда Haas F1, розірвала всі зв’язки та контракти, а самого Мазєпіна, разом з його компанією, фактично вигнали.

Микита Мазєпін та болід Haas VF-22 в триколорі

Росіяни й досі намагаються судитись з менеджерами Haas, адже “Uralkali” вже виплатив команді $100 млн за сезон 2022 року, який на той момент ще не розпочався. Таким чином, Haas вигнали росіян з Формули 1, та ще й відібрали в них 100 мільйонів доларів. Після того команда Haas знайшла нового титульного спонсора, але результати кращими не ставали.

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Враховуючи те, що підготовка до старту сезону 2024 року та розробка нового боліду вже активно триває, не варто очікувати від команди грандіозних результатів. Скоріш за все, ми знову побачимо минулорічну Ferrari в лівреї Haas, й навряд чи сезон 2024 року стане успішним для Айо Комацу в ролі керівника команди.