Porsche 911 Turbo потужністю 1400 к. с. позмагався у швидкості з мотоциклом MotoGP та болідом Формули-1.

На цей Porsche 911 Turbo із переробленим шестициліндровим двигуном з подвійним турбонаддувом покладалися великі надії, оскільки його вважають одним із найшвидших серійних автомобілів на планеті: Turbo S може пробігти чверть милі (402,3 метра) приблизно за 9,9 секунди.

Як з’ясувалося, він не настільки швидкий, щоб обігнати мотоцикл KTM MotoGP або автомобіль Формули-1 Red Bull RB8. Навіть враховуючи те, що робочий об’єм двигуна було збільшено з 3,8 до 4,2 літра, це не допомогло.

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Перші перегони між Porsche (1400 к.с), болідом Формули-1 F1 Red Bull RB8 (800 к.с.) і байком MotoGP (270 к.с.) розгорталися так, як і очікувалося.

Повнопривідний Porsche отримує чудовий старт і спочатку йде в ногу з болідом Формули-1. Однак коли швидкість почала зростати, болід Формули-1 виходить вперед. Втім, за кілька миттєвостей досвідчений байкер Дані Педроса на мотоциклі MotoGP легко випередив обидві машини та здобув комфортну перемогу.

Тоді відбулися перегони між Porsche та болідом Формули-1. У цьому випадку 911-й отримав кращий старт і зберіг лідерство протягом більшої частини чверті милі. Однак болід Формули-1 зміг здобути перемогу з мінімальним відривом. Погляд на час показує, що мотоциклу MotoGP потрібно було 8,6 секунди на чверть милі, болід Формули-1 зафіксував час 9,3 секунди, а найкращий час, досягнутий у Porsche, становив 9,6 секунди.