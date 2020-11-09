А ще фірмовий годинник і набір валіз.

Крім іншого, подарунковий спорткар матиме такий же бортовий номер, як у літака.

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Чудова можливість для 0,01% населення Землі, простіше кажучи, для олігархів, магнатів чи багатіїв. Виробник літаків Embraer, спільно з компанією Porsche розробили лімітовану серію своїх продуктів, які пасують один до одного. Покупці приватного бізнес-джета Embraer Phenom 300E отримають повністю відповідний йому Porsche 911 Turbo S та ще пару приємних бонусів. Спецсерія літаків і машин буде випущена тиражем по 10 екземплярів.

Вартість такого літака становить приблизно 10 мільйонів. Дует літака і автомобіля виконаний в одній кольоровій гамі, має схоже внутрішнє оздоблення, а також однакові бортові номери. У спорткара індекс нанесений на нижню частину антикрила. Всередині кожен Porsche прикрашений спеціально розробленими логотипами, продубльованими і в оздобленні літака. Навіть рульове колесо спорткара – двоколірне, що покликане копіювати конструкцію штурвала літака. А на дверних порогах, замість традиційного напису Porsche, розміщено світлові знаки “не наступати” (No step), як на крилах літака.

На додачу до цього дуету, покупець отримає набір валіз, який ідеально вписується у багажник спорткара, а також фірмовий годинник від Porsche Design, але без логотипа німецького автовиробника.

Фото: дует Porsche та Embraer / Porsche