А еще фирменные часы и набор чемоданов.

Помимо прочего, подарочный спорткар будет иметь такой же бортовой номер, как у самолета.

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Отличная возможность для 0,01% населения Земли, проще говоря, для олигархов, магнатов или богачей. Производитель самолетов Embraer совместно с компанией Porsche разработали лимитированную серию своих продуктов, которые подходят друг к другу. Покупатели частного бизнес-джета Embraer Phenom 300E получат полностью соответствующий ему Porsche 911 Turbo S и еще пару приятных бонусов. Спецсерия самолетов и машин будет выпущена тиражом по 10 экземпляров.

Стоимость такого самолета составляет примерно 10 миллионов. Дуэт самолета и автомобиля выполнен в одной цветовой гамме, имеет схожую внутреннюю отделку, а также одинаковые бортовые номера. В спорткара индекс нанесен на нижнюю часть антикрыла. Внутри каждый Porsche украшен специально разработанными логотипами, продублированными и в отделке самолета. Даже рулевое колесо спорткара – двухцветное, что призвано копировать конструкцию штурвала самолета. А на дверных порогах, вместо традиционной надписи Porsche, размещены световые знаки "не наступать" (No step), как на крыльях самолета.

В дополнение к этому дуэту, покупатель получит набор чемоданов, который идеально вписывается в багажник спорткара, а также фирменные часы от Porsche Design, но без логотипа немецкого автопроизводителя.

Фото: дуэт Porsche и Embraer / Porsche