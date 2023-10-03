Porsche 911 Turbo мощностью 1400 л. сразился в скорости с мотоциклом MotoGP и болидом Формулы-1.

На этот Porsche 911 Turbo с переработанным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом возлагались большие надежды, поскольку его считают одним из самых быстрых серийных автомобилей на планете: Turbo S может пробежать четверть мили (402,3 метра) примерно за 9,9 секунды.

Как выяснилось, он не столь быстр, чтобы обогнать мотоцикл KTM MotoGP или автомобиль Формулы-1 Red Bull RB8. Даже учитывая, что рабочий объем двигателя был увеличен с 3,8 до 4,2 литра, это не помогло.

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Первая гонка между Porsche (1400 л.с), болидом Формулы-1 F1 Red Bull RB8 (800 л.с.) и байком MotoGP (270 л.с.) разворачивались так, как и ожидалось.

Полноприводный Porsche получает отличный старт и сначала идет в ногу с болидом Формулы-1. Однако когда скорость начала расти, болид Формулы-1 выходит вперед. Впрочем, через несколько мгновений опытный байкер Дани Педроса на мотоцикле MotoGP легко опередил обе машины и одержал комфортную победу.

Тогда состоялась гонка между Porsche и болидом Формулы-1. В этом случае 911-й получил лучший старт и сохранил лидерство в течение большей части четверти мили. Однако болид Формулы-1 смог одержать победу с минимальным отрывом. Взгляд на время показывает, что мотоциклу MotoGP потребовалось 8,6 секунды в четверть мили, болид Формулы-1 зафиксировал время 9,3 секунды, а лучшее время, достигнутое в Porsche, составляло 9,6 секунды.