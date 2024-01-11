Недавно стало известно, что руководитель команды Гюнтера Штайнера, а также технический директор Симоне Реста, были уволены со своих должностей.

Причины таких кардинальных изменений в команде не разглашают, однако можно предположить, что это связано с низкими результатами, которые показывала команда и ее пилоты.

Сетью также ходят слухи, что в команде столкнулись с проблемами при разработке нового болида для сезона 2024 года. Отныне должность руководителя команды занял Айо Комацу, который ранее был главным гоночным инженером Haas F1.

Айо Комацу – новый руководитель команды Haas F1

Haas F1 – первая американская команда Формулы 1, и достаточно молодой по меркам королевы автоспорта. Команда была создана еще в 2014 году, но дебют отложили на сезон 2016 года. Гюнтер Штайнер был руководителем команды с момента ее основания.

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Его карьера в команде начиналась достаточно хорошо. В сезонах 2016 и 2017 годов команда занимала 8 место в общем зачете чемпионата. Однако в 2018 команда достигла 5 места в кубке конструкторов, что и сегодня является самым высоким результатом Haas.

Дебютный болид команды Haas VF – 16

Однако, в дальнейшем команда вновь опустилась вниз турнирной таблицы, заняв 9 место в 2019 и в 2020 годах. А в сезоне 2021 команда заняла последнее место. И хотя казалось, что 8 место в 2022 году сигнализирует о том, что команда начала преодолевать трудности, но в прошлом сезоне команда вновь заняла 10 место в зачете.

Эксперты объясняли отсутствие хороших результатов прежде всего плохой работой инженеров, и неконкурентоспособностью шасси. Дело в том, что Haas тесно сотрудничает с командой Ferrari. В болидах Haas F1 используются дилерские версии моторов Ferrari, а шасси разрабатывают из имеющихся прошлогодних итальянских разработок. То есть, можно невооруженным глазом увидеть, что текущий болид Haas – это, по факту, прошлогодний болид Ferrari с новой ливреей и незначительными инженерными изменениями.

Сравнение болидов Haas VF-22 и Ferrari F1-75

Конечно, что подобная стратегия разработки болидов значительно дешевле, что является положительным аспектом для команды с ограниченным бюджетом, однако, такой подход оказался не конкурентоспособным. Фактически, команда Haas заимствовала инженерные решения итальянцев, вместо собственной разработки шасси, как это, например, делала Alfa Romeo, которая выкупила команду Sauber. Фанаты Формулы-1 даже шутили, что если в прошлом сезоне болид Ferrari был плохим, то болид Haas будет еще хуже. Однако, руководство команды, во главе с Гюнтером Штайнером считало такую стратегию верной.

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Также в карьере Штайнера, как руководителя не обошлось и без фейлов. В 2020 руководство решило ввести кардинальные изменения, и не нашло ничего лучшего, чем подписать титульное соглашение с российской компанией "Uralkali", предоставив место в болиде сыну владельцу компании Никите Мазепину.

Бывший руководитель команды Гюнтер Штайнер (слева), и технический директор Симоне Реста (справа)

Команда и Мазепин сразу получили шквал критики и возмущения от фанатов, которые считали, что тот просто купил себе место пилота. Кульминацией истории стала презентация болида и ливрея в цветах триколора. Чтобы снизить градус хейта, Штайнер пригласил в команду сына легенды автоспорта Михаэля Шумахера – Мика Шумахера. Однако ни большие финансовые поступления в виде российских рублей, ни сам неудачник Мазепин (который в своем дебютном сезоне часто не справлялся с управлением болида и попадал в аварии), ни даже сын легенды Шумахера не спасли положение команды.

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История коллаборации с россиянами длилась недолго. После полномасштабного вторжения России в Украину, команда Haas F1, разорвала все связи и контракты, а самого Мазепина, вместе с его компанией, фактически выгнали.

Никита Мазепин и болид Haas VF-22 в триколоре

Россияне до сих пор пытаются судиться с менеджерами Haas, ведь "Uralkali" уже выплатил команде $100 млн за сезон 2022 года, который на тот момент еще не начался. Таким образом, Haas выгнали россиян из Формулы 1, да еще и отобрали у них 100 миллионов долларов. После того команда Haas нашла нового титульного спонсора, но результаты лучше не становились.

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Учитывая то, что подготовка к старту сезона 2024 года и разработка нового болида уже активно продолжается, не стоит ожидать от команды грандиозных результатов. Скорее всего, мы снова увидим прошлогоднюю Ferrari в ливрее Haas, и вряд ли сезон 2024 года станет успешным для Айо Комацу в роли руководителя команды.