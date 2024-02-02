Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон покидає Mercedes-AMG Petronas F1 в кінці 2024 року – команду, яку він представляв 12 років та виграв 6 з 7 своїх чемпіонських титулів. З 2025 року британець переходить до Ferrari.

Про сенсаційний перехід стало відомо вчора – спочатку на рівні чуток, а згодом обидві команди зробили офіційні заяви у своїх офіційних ресурсах. Тепер Льюїс стане напарником 5-разового переможця Гран Прі, монегаска Шарля Леклера.

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Наприкінці минулого року Хемілтон підписав дворічну угоду, щоб залишитися з Mercedes на сезони 2024 і 2025 років, але, схоже, в його контракті був пункт про відмову, який дозволив йому піти достроково після 12 років роботи в німецькому гіганті.

Шарль Леклер та Льюїс Хемілтон

Цікаво, що в Ferrari заявили, що підписали “багаторічну угоду” з Хемілтоном, тим самими зруйнувавши чутки про те, що британець планує завершувати кар’єру. Минулого місяця британському асу виповнилося 39 років, і він є другим найстаршим гонщиком у пелетоні Формулі-1 у 2024 році після 42-річного дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо, який готується провести свій 22-й сезон у Формулі-1 за Aston Martin.

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Шарль Леклер минулого тижня також підписав багаторічний контракт, щоб продовжити роботу в команді Scuderia Ferrari «ще на кілька сезонів». Британець замінить в команді іспанця Карлоса Сайнса молодшого, контракт якого закінчується у 2024 році. За яку команду він буде виступати у 2025 році наразі невідомо.

Льюїс Хемілтон є найуспішнішим гонщиком Формули 1 за всі часи існування чемпіонату. В його активі – 103 перемоги та 104 поул-позиції, що є рекордним показником, а також він є семиразовим чемпіоном світу, як і легендарний Міхаель Шумахер.

Льюїс був за крок до омріяного 8 титулу чемпіона світу – у сезоні 2021 під час останнього Гран Прі в Абу-Дабі, у Хемілтона та голландського гонщика Макса Ферстаппена була однакова кількість очок. Хемілтон з відривом лідирував в тих перегонах, але через спірне рішення директора гонки дати рестарт на останньому колі, голландець зміг обійти Льюїса і виграв свій перший чемпіонський титул. Команда Mercedes-AMG тоді виграла 8 кубок конструкторів підряд.

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З 2022 року, після зміни аеродинамічного регламенту, команда Mercedes-AMG втратила свої лідерські позиції й почала програвати конкуренцію Red Bull. З 2021 року у Хемілтона не було жодної перемоги, а сама команда посідала 3 місце у 2022 році та друге у 2023. Можливо, саме це і стало причиною чому легендарний пілот змінив команду.