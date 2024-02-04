Формула 1 відхилила заявку команди Andretti Cadillac на участь в чемпіонаті з 2025 року. Керівники королеви автоспорту заявили, що додавання 11-ї команди не принесе цінності чемпіонату, однак, додали, що у команди є можливість отримати місце в пелетоні у 2028 році.

Чутки про те, що в пелетоні Формули 1 з’явиться нова команда, пішли тоді, коли у 2021 році американський мільйонер та колишній легендарний гонщик Формули 1 Маріо Андретті та його син Майкл намагались викупити частину акцій команди Sauber.

Тоді сторони так і не знайшли спільної мови, а більшу частину команди Sauber викупив бренд Audi, і з 2026 року Audi матиме свою заводську команду Формули 1.

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Сім’я Андретті не залишила спроб мати власну команду в пелетоні королеви автоспорту, адже вони вже мають низку команд у різних гоночних серіях по всьому світу. В цьому їм допоміг президент міжнародної автомобільної федерації (FIA) Мохаммед Бін Сулаєм, який одразу ж після того, як зайняв свою посаду, оголосив, що запустив процес пошуку нової команди Формули 1.

Майкл Андретті

Щойно двері до паддоку F1 привідкрились знову, в Andretti Global оголосили про співпрацю з автоконцерном General Motors та плани зайти у Формулу-1 під брендом “Andretti Cadillac”. В результаті команда отримала схвалення від FIA в жовтні минулого року, яка підтвердила, що Andretti Cadillac відповідає всім необхідним критеріям для приєднання до сітки.

Однак наразі сім’я Андретті опинилась в безпрецедентній ситуації - вони отримали схвалення FIA, але не досягли комерційної угоди з керівниками F1.

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Процес появи нової команди у Формулі 1 вимагав укладання з Andretti комерційної угоди з власником F1 - компанією Liberty Media. Укласти таку угоду було нелегко, оскільки всі команди Формули 1 чітко дали зрозуміти, що не сприймають ідею розширення паддоку, якщо не буде доведено, що новий учасник принесе явну вигоду.

За попередніми домовленостями, Андретті мали сплатити Liberty Media 200 мільйонів доларів збору, який буде розподілено між існуючими десятьма командами, як компенсація за вступ. Проте, керівництво Формули 1 заявило, що поява Andretti у 2026 році не стане правильним кроком.

У заяві йдеться: «Наш процес оцінки встановив, що присутність 11-ї команди сама по собі не додасть значення чемпіонату. Найважливіший спосіб, за допомогою якого новий учасник принесе цінність, — це конкурентоспроможність. Ми не віримо, що претендент буде конкурентним учасником».

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Іншим ключовим елементом позиції Формули 1 стала ситуація з двигуном Andretti, які команда мала знайти на сезони 2025 та 2026 року. За діючим регламентом їх можуть постачати лише поточні виробники. Тобто один із діючих моторобудівників мав взяти на себе клієнтську команду Andretti на два сезони, а потім, у 2026 році команда мала перейти на силові установки Cadillac.

Формула 1 вирішила, що це не сприятлива ситуація для чемпіонату. «Ми б по-іншому поглянули на заявку на участь команди в сезоні 2028 року з силовою установкою GM, або як заводська команда GM, або як клієнтська команда GM, яка розробляє всі допустимі компоненти власними силами», — додали керівники F1.

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Саме тому, якщо сім’я Андретті досягне домовленостей з керівниками як Формули 1, так і з General Motors, а зокрема Cadillac, щодо впровадження силових установок власної розробки, цілком можливо, що в сезоні 2028 буде брати участь вже не 10, а 11 команд.