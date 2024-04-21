Після п’ятирічної відсутності автодром в Шанхаї повернувся в календар королеви автоспорту. Цьогорічний Гран Прі Китаю проходив у форматі зі спринтом, тому фанати Формули 1 мали можливість побачити більше перегонів.

Дощова кваліфікація на спринт подарувала багато несподіванок: поул-позицію отримав Ландо Норріс на McLaren, другим став Льюїс Хемілтон (Mercedes-AMG), а замкнув трійку лідерів Фернандо Алонсо (Aston Martin).

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен на Red Bull стартував у заїзді лише четвертим. Однак, йому вдалось перемогти в спринті: Ландо Норріс помилився на першому колі й втратив лідерство.

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Фінальна залікова вісімка виглядала так: Ферстаппен, Хемілтон, Перес, Леклер, Сайнц, Ландо Норріс, Піастрі, Рассел. Кваліфікація на основний заїзд мала вже менше несподіванок, адже перший ряд завоювали гонщики Red Bull. Льюїс Хемілтон, який показав чудовий результат у спринті, кваліфікувався лише на 18 позицію.

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LIGHTS OUT!! The 2024 Chinese Grand Prix is GO!



Alonso sweeps past Perez into Turn 1 and is up to P2 👏 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/KerzgxF4fZ — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Старт перегонів був досить спокійним. Макс Ферстаппен впевнено зберіг лідерство. Серхіо Перес програв позицію Фернандо Алонсо, який стартував позаду нього, але зміг її повернути на 5 колі. Згодом, на 7 колі, Алонсо програв позицію Ландо Норрісу.

Після першої хвилі піт-стопів на трасі неочікувано з’явився режим віртуальної машини безпеки через схід Валттері Боттаса. Маршали довго не могли евакуювати болід, тому на трасі з’явився справжній сейфті-кар.

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Цим скористались більшість пілотів й зробили піт-стоп. На той момент лідируюча десятка виглядала так: Ферстаппен, Норріс, Леклер, Перес, Піастрі, Сайнс, Алонсо (котрий єдиним перевзувся у soft), Рассел, Ріккардо, Стролл.

LAP 27/56



The Safety Car comes in and we are racing again, or are we...



Magnussen sends Tsunoda spinning at the restart and team mate Ricciardo is shunted from behind by Stroll 😵#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/DrL5kOOJlu — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Проте, під час рестарту заїзду Стролл врізався в Ріккардо, через що пошкоджень зазнали обидва боліди, а за декілька поворотів Кевін Магнуссен також мав контакт з Юкі Цунодою. Обидва отримали прокол в шинах. Через уламки на трасі знову з’явився сейфті-кар. Магнуссен та Стролл отримали 10 секунд штрафу. Цунода був змушений зійти з дистанції.

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Після повторного рестарту зійшов Ріккардо, який зазнав серйозних пошкоджень та почав втрачати позиції. Після усіх цих інцидентів Хемілтон опинився в заліковій десятці й займав 9 місце. Алонсо зробив ще одну зупинку й на фінальний відрізок гонки обрав гуму Medium. Це дозволило йому пройти Хемілтона та Піастрі й завершити заїзд на 7 позиції.

Макс Ферстаппен (Джерело: Motorsport.com)

Переможцем Гран Прі став Макс Ферстаппен. Друге місце утримав Ландо Норріс, а третім став Серхіо Перес, який так і не зміг наздогнати британця. Також очки завоювали Леклер, Сайнс, Рассел, Алонсо, Піастрі, Хемілтон й Хюлькенберг.

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Перший китайський пілот Формули 1, Чжоу Гуанью, для якого цей етап був домашнім, не зміг завоювати очок. Наступний Гран Прі відбудеться в Маямі 5 травня.