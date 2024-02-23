На продаж виставлений Porsche 911 із формульним двигуном TAG Turbo. Це одна з 11 машин, збудованих британською компанією Lanzante.

Спорткар входить до серії з 11 рестомодів, побудованих ательє Lanzante з використанням агрегатів, знятих з бойових машин кінця 80-х. Наприклад, на цьому автомобілі стоїть «бітурбошістка» від McLaren MP4/3, на якому Стефан Йоханссон виступав у сезоні 1987 року на Гран-прі Австрії. Він приклав руку до розмальовки кузова. Вибір квітів невипадковий: синій, зелений, червоний, білий та жовтий можна було побачити на шоломі Йоханссона та його боліді.

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Купе Porsche 930 TAG Turbo стало головним шоу-стопером Фестивалю швидкості у Гудвуді 2018 року. Автомобіль був підготовлений британською фірмою Lanzante і оснащений легендарним мотором TTE P01, який Porsche сконструювала для McLaren в 80-х. Двигун був демонтований зі справжнього боліда, і такі агрегати мали отримати загалом 11 машин. У тому числі цей TAG Turbo SJ87 створений у співпраці з екс-пілотом McLaren Стефаном Йоханссоном.

За допомогою Cosworth двигун адаптували до дорожньої експлуатації (і новому носію, звичайно): замінили турбокомпресори, поставили новий картер, знизили тиск наддуву і максимальні обороти. Як результат — 510 кінських сил і 420 Нм моменту, що крутить. Хоча до сезону 1986 року віддача TTE P01 у кваліфікаційних заїздах становила 1075 кінських сил, а у перегонах – 973 сили.

Йоханссон також розписав спорткар вручну, використовуючи для абстракції кольору лівреї і власного шолома в 1987 році. Так, три відтінки зеленого відсилають до листя на шоломі; синій і жовтий служать нагадуванням про шведське коріння; червоний і білий символізую спонсорське забарвлення Marlbobo, яке несли на собі боліди «Макларена». До речі, навіть вибір 930-го тут невипадковий, оскільки для тестів мотора, прямо у формульній специфікації, Porsche та McLaren використовували саме цю модель.