На продажу выставлен Porsche 911 с формульным двигателем TAG Turbo. Это одна из 11 машин, построенных британской компанией Lanzante.

Спорткар входит в серию из 11 рестомодов, построенных ателье Lanzante с использованием агрегатов, снятых с боевых машин конца 80-х. Например, на этом автомобиле стоит "битурбошистка" от McLaren MP4/3, на котором Стефан Йоханссон выступал в сезоне 1987 года на Гран-при Австрии. Он приложил руку к раскраске кузова. Выбор цветов неслучаен: синий, зеленый, красный, белый и желтый можно было увидеть на шлеме Йоханссона и его болиде.

Читайте также: Porsche выпустила самый тонкий смартфон в мире

Купе Porsche 930 TAG Turbo стало главным шоу-стоппером Фестиваля скорости в Гудвуде 2018 года. Автомобиль был подготовлен британской фирмой Lanzante и оснащен легендарным мотором TTE P01, который Porsche сконструировала для McLaren в 80-х. Двигатель был демонтирован с настоящего болида, и такие агрегаты должны были получить в общей сложности 11 машин. В том числе этот TAG Turbo SJ87 создан в сотрудничестве с экс-пилотом McLaren Стефаном Йоханссоном.

С помощью Cosworth двигатель адаптировали к дорожной эксплуатации (и новому носителю, конечно): заменили турбокомпрессоры, поставили новый картер, снизили давление наддува и максимальные обороты. Как результат - 510 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента,. Хотя до сезона 1986 года отдача TTE P01 в квалификационных заездах составляла 1075 лошадиных сил, а в гонках – 973 силы.

Йоханссон также расписал спорткар вручную, используя для абстракции цвета ливреи и собственного шлема в 1987 году. Так, три оттенка зеленого отсылают к листьям на шлеме; синий и желтый служат напоминанием о шведских корнях; красный и белый символизирую спонсорскую расцветку Marlbobo, которую несли на себе болиды "Макларена". Кстати, даже выбор 930-го здесь неслучаен, поскольку для тестов мотора, прямо в формульной спецификации, Porsche и McLaren использовали именно эту модель.