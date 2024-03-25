Карлос Сайнц впевнено здобув перемогу Гран Прі Австралії, після того, як Макс Ферстаппен був змушений залишити перегони достроково через проблеми з гальмами. Напарник іспанця – Шарль Леклер - приїхав другим. Це перший дубль Ferrari з 2022 року.

Гран Прі Австралії можна назвати найкращим етапом на старті поточного сезону. Основною несподіванкою заїзду стали катастрофічні проблеми команди Red Bull: схід Макса Ферстаппена через загоряння гальм заднього правого колеса та відсутність темпу у його напарника, Серхіо Переса й в результаті – досить низька 5 позиція на фініші.

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Водночас фанати Ferrari можуть цілком бути задоволені результатом. Скудерія впевнено провела вікенд й вдало скористалась проблемами лідерів. Карлос Сайнц, який нещодавно відновився після операції, після старту вийшов в лідери гонки на другому колі й здобув третю перемогу в Формулі 1.

Такий впевнений старт сезону йде лише на користь іспанцю, адже цей сезон останній для нього в Ferrari – тепер Сайнц в пошуках нової команди. Його напарник Шарль Леклер мав повільний темп, а тому фінішував на 2 секунди позаду.

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Третім до фінішу дістався Ландо Норріс, а за ним його напарник Оскар Піастрі. Такий результат теж можна вважати чудовим для McLaren, яка зараз перебуває у потенційній боротьбі з Mercedes-AMG за звання третьої найсильнішої команди у пелетоні. Проте, за загальним темпом обох пілотів McLaren залишилось враження, що результат міг бути ще кращим.

Ландо Норріс та Карлос Сайнц

А от для німецького колективу гонка в Австралії стала жахливою. Люїс Хемілтон був змушений зійти з дистанції на 17 колі через проблеми з двигуном. Цим скористався Фернандо Алонсо з Aston Martin, вдало провівши піт-стоп, що дозволило боротися йому з напарником Хемілтона - Джорджем Расселом.

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Джордж висів у нього на хвості, намагаючись обігнати. На останньому колі перед поворотом пілот Aston Martin натиснув на гальма раніше, ніж зазвичай, намагаючись скинути переслідувача, натиснув на газ, а потім знову вдарив по гальмах. Ці дії призвели до того, що Рассел втратив болід на гальмуванні й розбився.

Big impact for George Russell 😮



Good to see the Mercedes man walk away unscathed from this crash 👍#F1 #AusGP pic.twitter.com/Jsq6RZ1UBS — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

За цей інцидент Фернандо Алонсо отримав після перегонів штраф 20 секунд і в підсумковому протоколі став восьмим. Його напарник Ленс Стролл приїхав шостим, що дозволило Aston Martin отримати непогані очки, порівняно з Mercedes, які в результаті не заробили жодного.

Юкі Цунода фінішував сьомим й заробив 6 очок для команди Visa Cash App Racing Bulls. Дуже солідний результат у порівнянні з його напарником Даніелем Ріккардо, який не зміг відіграти провалену кваліфікацію і став дванадцятим.

Останніми в заліковій десятці стали пілоти команди Haas. Кевін Магнуссен завершив гонку десятим, а Ніко Хюлькенберг став дев'ятим внаслідок вдалого піт-стопу під час віртуального сейфеті-кара.

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А от пілотам команд Kick Sauber, Williams та Alpine не вдалось завоювати очки. Причини різні: у болідів Alpine і досі відсутній темп; механіки Sauber обслуговували своїх пілотів на піт-стопах з затримкою, а Алекс Албон, що виступав на боліді напарника - фінішував одинадцятим.

Найближчі півтора місяця фанати Формули-1 проведуть у не надто напруженому графіку: наступні три Гран-прі слідуватимуть з перервою у два тижні, що дозволить трішки посумувати за гонками. Наступний етап Формули 1 гран-прі Японії пройде через два тижні.