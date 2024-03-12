Відбулись перші два Гран Прі сезону 2024 року королеви автоспорту. Сенсаційної зміни лідера не відбулось – команда Red Bull здобула дубль одразу у двох гонках поспіль. В обох гонках перемогу здобув чинний чемпіон Макс Ферстаппен, однак, окрім тотального домінування “биків” в пелетоні відбувались інші цікаві події.

Зокрема, цього сезону систему зниження лобового спротиву (DRS), або ж як її називають фанати – рухоме заднє антикрило, дозволили активізовувати вже після першого кола, а не після третього, як це було раніше. Це дозволить пілотам демонструвати вищу швидкість на прямих й теоретично має збільшити кількість обгонів у гонці.

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Гонка в Бахрейні проходила за вже класичним сценарієм з двома піт-стопами з застосуванням найжорсткішого комплекту гуми Hard. Ще під час кваліфікації стало зрозуміло, що порядок сил у пелетоні не змінився. Болід Red Bull просто не залишає шансу суперникам, тоді як боротьбу за звання другої найсильнішої команди чемпіонату все ще ведуть Ferrari, Mercedes-AMG та McLaren.

Попри це, перегони все одно були сповнені інтриги. Найбільшим провалом стала команда Alpine, кардинально оновлений болід якої виявився найгіршим в пелетоні, а от найбільшою несподіванкою став пілот Ferrari Карлос Сайнц, який зайняв третє місце й показував високий темп під час перегонів.

Гран Прі Саудівської Аравії запам’ятається глядачам дебютом у Формулі 1 18-річного Олівера Бермана. Йому випала нагода замінити за кермом Карлоса Сайнца, в якого виявили апендицит під час вільних заїздів. Цікаво, що Берман став наймолодших пілотом Ferrari за всю історію існування команди.

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Новачок показував чудовий пілотаж як для дебютанта й стартувавши 11 зміг здобути 7 позицію на фініші гонки. До того ж йому вдалось здобути звання “гонщика дня”.

Також чудово виступив ветеран Фернандо Алонсо, який після аварії його напарника Ленса Стролла на 7 колі залишився єдиним представником Aston Martin й фінішував на 5 позиції, заробивши гарні очки для своєї команди.

Цікаво, що гонка мала проходити з 1 піт-стопом, проте аварія Стролла спричинила появу автомобіля безпеки на трасі й більшість гонщиків зробила ранню зупинку.

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Проте, Ландо Норріс (McLaren), Льюїс Хемілтон (Mercedes), Ніко Хюлькенберг (Haas) та Гуанью Чжоу (Kick Sauber) залишились на трасі й максимально розтягнули свій відрізок на гумі Medium, однак ця альтернативна стратегія не виправдала себе.

В особистому заліку пілотів зі значним відривом лідирує Макс Ферстаппен з 51 очками. Другим йде його напарник – Серхіо Перес зі 36 балами. Наступний Гран Прі Формули 1 відбудеться 24 березня в Мельбурні, Австралія.