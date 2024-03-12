Состоялись первые два Гран При сезона 2024 года королевы автоспорта. Сенсационной смены лидера не произошло - команда Red Bull получила дубль сразу в двух гонках подряд. В обеих гонках победу одержал действующий чемпион Макс Ферстаппен, однако, кроме тотального доминирования "быков" в пелетоне происходили другие интересные события.

В частности, этого сезона систему снижения лобового сопротивления (DRS), или как ее называют фанаты – подвижное заднее антикрыло, позволили активизировать уже после первого круга, а не после третьего, как это было раньше. Это позволит пилотам демонстрировать более высокую скорость на прямых и теоретически, должно увеличить количество обгонов в гонке.

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Гонка в Бахрейне проходила по уже классическому сценарию с двумя пит-стопами с применением жесткого комплекта резины Hard. Еще во время квалификации стало понятно, что порядок сил в пелетоне не изменился. Болид Red Bull просто не оставляет шанса соперникам, тогда как борьбу за звание второй сильнейшей команды чемпионата все еще ведут Ferrari, Mercedes-AMG и McLaren.

Несмотря на это, гонка все равно была полной интриги. Самым большим провалом стала команда Alpine, кардинально обновленный болид которой оказался худшим в пелетоне, а вот самой большой неожиданностью стал пилот Ferrari Карлос Сайнц, который занял третье место и показывал высокий темп во время гонки.

Гран При Саудовской Аравии запомнится зрителям дебютом в Формуле 1 18-летнего Оливера Бермана. Ему представилась возможность заменить за рулем Карлоса Сайнца, у которого обнаружили аппендицит во время свободных заездов. Интересно, что Берман стал самым молодым пилотом Ferrari за всю историю существования команды.

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Новичок показывал замечательный пилотаж как для дебютанта и стартовав 11 смог получить 7 позицию на финише гонки. К тому же ему удалось получить звание "гонщика дня".

Также прекрасно выступил ветеран Фернандо Алонсо, который после аварии его напарника Лэнса Стролла на 7 круге остался единственным представителем Aston Martin и финишировал на 5 позиции, заработав хорошие очки для своей команды.

Интересно, что гонка должна была проходить с 1 пит-стопом, однако авария Стролла вызвала появление автомобиля безопасности на трассе и большинство гонщиков сделала раннюю остановку.

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Однако, Ландо Норрис (McLaren), Льюис Хэмилтон (Mercedes), Нико Хюлькенберг (Haas) и Гуанью Чжоу (Kick Sauber) остались на трассе и максимально растянули свой отрезок на резине Medium, однако эта альтернативная стратегия не оправдала себя.

В личном зачете пилотов со значительным отрывом лидирует Макс Ферстаппен с 51 очками. Вторым идет его напарник – Серхио Перес с 36 баллами. Следующий Гран При Формулы 1 состоится 24 марта в Мельбурне, Австралия.