Сезон 2023 года запомнился фанатам королевы автоспорта тотальным доминированием Макса Ферстаппена и команды Oracle Red Bull Racing. Нынешний сезон имеет шансы стать интереснее, ведь соперники Red Bull плодотворно поработали над своими ошибками.

На этой неделе в Бахрейне состоялись предсезонные тесты новых болидов, а потому сезон 2024 года можно считать открытым. Ряд новых инженерных решений указывают на то, что он обещает быть интересным.

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Группа лидеров:

Red Bull

В прошлом году нидерландский гонщик установил рекорд наибольшего количества побед за один сезон, выиграв 19 Гран При и получив свой третий чемпионский титул подряд. Прошлогодний болид Red Bull RB19 действительно не оставлял шансов соперникам.

Нынешний RB20 выглядит достаточно перспективно. Все спортивные эксперты ожидали, что болид команды на сезон 2024 года будет улучшенным прошлогодним шасси. Казалось бы, зачем заново создавать "велосипед", если все работает идеально?

Шпионское фото уникальных воздухозаборников на новом RB20

Однако, команда инженеров во главе с легендарным Эдрианом Ньюи создала совершенно другой болид. Главное отличие между RB19 и RB20 заключается в аэродинамическом концепте. Актуальный болид имеет аж 7 воздухозаборников, и уникальную схему понтонов, которой не имеет ни одна команда в пелетоне. Именно поэтому, можно считать, что Red Bull во главе с Максом Ферстаппеном, имеют шансы сохранить чемпионский титул.

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Mercedes-AMG

Шокирующее известие о переходе семикратного чемпиона мира сэра Льюиса Хэмилтона в Ferrari в 2025 году стало сюрпризом для фанатов. Кроме этого, болид W15 также очень удивил болельщиков F1.

Фактически, команда отказалась от прошлогоднего концепта, а потому W15 стал проектом, который разработали заново. В прямом сравнении заметно, что кокпит пилота подвинули назад. Для этого инженерам пришлось разработать новую КПП и полностью изменить заднюю подвеску. Аэродинамический концепт также изменился.

Самым большим шоком для соперников "серебряных стрел" стало переднее антикрыло нового болида. Дело в том, что по регламенту оно должно быть из 4 цельных частей, а немецкие инженеры разработали хитрую схему, где верхняя часть, фактически, является тонкой карбоновой планкой. Конкуренты Mercedes-AMG уже начали проверять "законность" такого решения, однако, похоже, что инженерам команды действительно удалось найти "серую" зону в регламенте.

В общем, уровень конкурентоспособности этого шасси понять пока трудно, то будет очень интересно увидеть, как этот болид проявит себя на первом Гран При в Бахрейне, который пройдет 2 марта.

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Ferarri

Команда из Маранелло также "переделала" свой болид. Однако, в отличие от других команд, аэродинамический концепт почти не изменился. Конечно, инженеры обновили антикрылья и сайд поды, однако, трудно заметить какие-то кардинальные изменения.

А вот в шасси действительно много изменений. Инженеры переделали подвеску, изменив точки крепления рычагов к корпусу, чтобы иметь "широкий" диапазон настроек, а также, избавиться от проблемы быстрого износа резины.

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McLaren

Во время презентации нового болида, команда очень сильно скрывала заднюю часть авто, в частности подвеску. Единственной заметной деталью стал обновленный дизайн антикрыльев и воздухозаборников.

Сравнение прошлогоднего MCL60 (сверху) и нового MCL38 (снизу)

Во время тестов стало заметно, что McLaren стала единственной командой в пелетоне, расположившей рулевую тягу позади нижнего треугольника подвески. Изменения касались также и задней подвески – она абсолютно новая. В общем, заметно что команда с осторожностью подошла к улучшению прошлогоднего болида. Возможно, эти обновления заставят работать шасси авто эффективнее.

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Средняя группа:

Aston Martin

Команда Aston Martin, которые являются клиентами Mercedes-AMG, также были вынуждены изменить конструктив задней подвески, из-за новой КПП. Передняя подвеска также изменилась, чтобы преодолеть проблему быстрого износа резины. Так же аэродинамический концепт болида несколько доработали. В общем, тенденция на улучшение прошлогодних болидов заметна у многих команд в пелетоне, а потому Aston Martin не стал исключением.

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Alpine F1

А вот французская команда имеет все шансы преодолеть кризис и даже попасть в лидерскую группу. Для этого инженеры сделали совершенно новое шасси. К тому же машина значительно похудела и теперь имеет минимальный разрешенный вес в 798 кг. Этого удалось достичь также благодаря уменьшению количества краски на болиде. Именно поэтому, нынешний болид Apline A 524 выглядит как сплошной кусок карбона.

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Williams

В отличие от других команд, инженеры Willams решили не тратить значительных средств на разработку нового шасси, а немного доработать прошлогодний вариант. Именно поэтому, нынешний FW46 выглядит довольно похожим на вариацию FW45, которую можно было увидеть на финальном этапе прошлого сезона в Абу-Даби.

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Аутсайдеры:

Visa Cash App Racing Bulls



Visa Cash App Racing Bulls – хоть, фактически, обновленная команда в пелетоне Формулы 1, однако она все еще осталась дочерней конюшней команды Red Bull. Именно поэтому болид VCARB 01 концептуально является прошлогодним болидом RB 19. Конечно, потенциал у прошлогоднего чемпионского болида еще есть, а потому команда может рассчитывать на неплохой результат.

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Stake F1 Team Kick Sauber

Новая команда, которая заменила Alfa Romeo, ставит перед собой амбициозную цель улучшить свое положение в пелетоне. Для этого инженеры разработали улучшенную версию болида Alfa Romeo C43.

Новый C44 получил обновленное днище, значительно переработанные понтоны, антикрылья, рычаги подвески и воздухозаборники новой формы. В общем, команде придется рассчитывать на результат не во всех Гран При, однако, теоретическая возможность улучшить свое место в зачете кубка конструкторов сохраняется.

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Haas

Haas, наверное, команда, которая имела больше всего проблем в межсезонье. Смена руководства и увольнение директора Гюнтера Штайнера были вызваны провалом в подготовке нового болида. Команда инженеров так и не выполнить задачу по разработке нового конкурентоспособного шасси, а потому новый руководитель – Айо Комацу, решил пойти по пути улучшения прошлогоднего болида.

В общем, VF-24 отличается от своего предшественника VF-23, однако команде Haas придется значительно дорабатывать шасси, ведь их конкуренты достигли большего успеха в разработке улучшений.