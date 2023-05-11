Alpine представила спортивный электрический хэтчбек A290_β с рулем посередине. Серийная версия этого впечатляющего концепткара должна появиться в 2024 году.

Представленный в 1976 году Renault 5 Alpine был одним из первых горячих хэтчбеков, поскольку поступил в продажу еще до Volkswagen Golf GTI. Поскольку французы собираются возродить обычный R5, они решили заинтриговать публику и заряженной версией хэтчбека. Так появился концепткар электрического хэтчбека Alpine A290_β, серийная версия которого должна выйти в 2024 году.

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A290_β создан на основе концепта Renault 5, представленного в начале 2021 года, но доведен до крайности, чтобы подчеркнуть его спортивную сторону. Резвый электромобиль получил знакомые четырехугольные фары вместе с вертикальными задними фонарями, как у гоночного автомобиля A470. Он выполнен в белом цвете, что контрастирует с частично черными капотом и крышей и красными и синими акцентами, а нижняя часть кузова имеет кованые карбоновые поверхности с синими вставками.

Несмотря на длину 4,05 метра, Alpine A290_β ездит на больших 20-дюймовых колесах с необычным дизайном с квадратным вырезом в центре. Хэтчбэк имеет ширину 1,85 метра и высоту 1,48 метра. Также здесь трехместный интерьер в стиле McLaren F1 с сидящим в центре водителем немного впереди двух пассажиров в ковшевидных сиденьях из углеродного волокна. Дизайн приборной панели в форме стрелы похож на носовую часть автомобиля Формулы-1. Минималистичный интерьер дополнен удивительным рулем, вдохновленным гоночными автомобилями в этом году LMP2 A470 и F1 A523. Понятно, что серийная версия не будет столь радикальной в плане дизайна.

Alpine не вдается в подробности мощности, но отмечает, что сильными сторонами A290_β является распределение крутящего момента и задняя многорычажная подвеска. Концепт может похвастаться более жесткой подвеской, тремя режимами вождения (мокрый, сухой, полный) и четырехпоршневыми тормозами Brembo, взятыми от среднемоторного купе A110.