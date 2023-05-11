Alpine представила спортивний електричний хетчбек A290_β з кермом посередині. Серійна версія цього вражаючого концепткара має з'явитися у 2024 році.

Представлений у 1976 році Renault 5 Alpine був одним із перших гарячих хетчбеків, оскільки він надійшов у продаж ще до Volkswagen Golf GTI. Оскільки французи збираються відродити звичайний R5, вони вирішили заінтригувати публіку й зарядженою версією хетчбека. Так з'явився концепткар електричного хетчбека Alpine A290_β, серійна версія якого має вийти у 2024 році.

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A290_β створений на основі концепту Renault 5, представленого на початку 2021 року, але доведений до крайності, щоб підкреслити його спортивну сторону. Жвавий електромобіль отримав знайомі чотирикутні фари разом із вертикальними задніми ліхтарями, як у гоночного автомобіля A470. Він виконаний у білому кольорі, що контрастує з частково чорними капотом і дахом та червоними й синіми акцентами, а нижня частина кузова має ковані карбонові поверхні з синіми вставками.

Попри довжину лише 4,05 метра, Alpine A290_β їздить на великих 20-дюймових колесах з незвичним дизайном з квадратним вирізом у центрі. Хетчбек має ширину 1,85 метра і висоту 1,48 метра. Також тут тримісний інтер’єр у стилі McLaren F1 з водієм, який сидить у центрі, трохи попереду двох пасажирів у ковшоподібних сидіннях з вуглецевого волокна. Дизайн панелі приладів у формі стріли схожий на носову частину автомобіля Формули-1. Мінімалістичний інтер’єр доповнено дивним кермом, натхненним цьогорічними гоночними автомобілями LMP2 A470 і F1 A523. Зрозуміло, що серійна версія не буде такою радикальною в плані дизайну.

Alpine не вдається в подробиці про потужність, але зазначає, що сильними сторонами A290_β є розподіл крутного моменту та задня багатоважільна підвіска. Концепт може похвалитися більш жорсткою підвіскою, трьома режимами водіння (мокрий, сухий, повний) і чотирипоршневими гальмами Brembo, взятими від середньомоторного купе A110.