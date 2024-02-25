Сезон 2023 року запам’ятався фанатам королеви автоспорту тотальним домінуванням Макса Ферстаппена та команди Oracle Red Bull Racing. Цьогорічний сезон має шанси стати цікавішим, адже суперники Red Bull плідно попрацювали над своїми помилками.

Цього тижня в Бахрейні відбулись передсезонні тести нових болідів, а тому сезон 2024 року можна вважати відкритим. Низка нових інженерних рішень вказують на те, що він обіцяє бути цікавим.

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Група лідерів:

Red Bull

Торік нідерландський гонщик встановив рекорд найбільшої кількості перемог за один сезон, вигравши 19 Гран Прі й здобувши свій третій чемпіонський титул поспіль. Минулорічний болід Red Bull RB19 справді не залишав шансів суперникам.

Цьогорічний RB20 виглядає досить перспективно. Усі спортивні експерти очікували, що болід команди на сезон 2024 року буде покращеним торішнім шасі. Здавалося б, навіщо заново створювати “велосипед”, якщо все працює ідеально?

Шпигунське фото унікальних повітрозабірників на новому RB20

Проте, команда інженерів на чолі з легендарним Едріаном Ньюї створила абсолютно інший болід. Головна відмінність між RB19 та RB20 полягає в аеродинамічному концепті. Актуальний болід має аж 7 повітрозабірників, та унікальну схему понтонів, якої не має жодна команда в пелетоні. Саме тому, можна вважати, що Red Bull на чолі з Максом Ферстаппеном, мають шанси зберегти чемпіонський титул.

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Mercedes-AMG

Шокуюча звістка про перехід семикратного чемпіона світу сера Льюїса Хемілтона в Ferrari в 2025 році стала сюрпризом для фанатів. Окрім цього, болід W15 також дуже здивував уболівальників F1.

Фактично, команда відмовилась від концепту, який розвивала два роки, а тому W15 став проєктом, який розробили заново. В прямому порівнянні помітно, що кокпіт пілота посунули назад. Для цього інженерам довелось розробити нову КПП та повністю змінити задню підвіску. Аеродинамічний концепт також змінився.

Найбільшим шоком для суперників “срібних стріл” стало переднє антикрило нового боліду. Річ у тім, що за регламентом воно має бути з 4 цільних частин, а німецькі інженери розробили хитру схему, де верхня частина, фактично, є тонкою карбоновою планкою. Конкуренти Mercedes-AMG вже почали перевіряти “законність” такого рішення, проте, схоже, що інженерам команди дійсно вдалось знайти “сіру” зону в регламенті.

Загалом, рівень конкурентноспроможності цього шасі зрозуміти поки важко, то ж буде дуже цікаво побачити, як цей болід проявить себе на першому Гран Прі в Бахрейні, який пройде 2 березня.

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Ferarri

Команда з Маранелло також “переробила” свій болід. Проте, на відміну від інших команд, аеродинамічний концепт майже на змінився. Звісно, інженери оновили антикрила та сайдподи, проте, важко помітити якісь кардинальні зміни.

А от у шасі дійсно багато змін. Інженери переробили підвіску, змінивши точки кріплення важелів до корпусу, аби мати «ширший» діапазон налаштувань, а також, позбутись проблеми швидкого зношення гуми.

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McLaren

Під час презентації нового боліду, команда дуже сильно приховувала задню частину авто, зокрема підвіску. Єдиною помітною деталлю став оновлений дизайн антикрил та повітрозабірників.

Порівняння минулорічного MCL60 (зверху) та нового MCL38 (знизу)

Під час тестів стало помітно, що McLaren стала єдиною командою в пелетоні, що розташувала рульову тягу позаду нижнього трикутника підвіски. Зміни стосувались також і задньої підвіски – вона абсолютно нова. Загалом, помітно що команда з обережністю підійшла до покращення минулорічного боліда. Можливо, ці оновлення змусять працювати шасі авто ефективніше.

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Середня група:

Aston Martin

Команда Aston Martin, які є клієнтами Mercedes-AMG, також були змушені змінити конструктив задньої підвіски, через нову КПП. Передня підвіска також змінилась, аби подолати проблему швидкого зносу гуми. Так само аеродинамічний концепт боліда дещо доопрацювали. Загалом, тенденція на покращення минулорічних болідів помітна у багатьох команд в пелетоні, а тому Aston Martin не став виключенням.

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Alpine F1

А от французька команда має усі шанси подолати кризу й навіть потрапити в лідерську групу. Для цього інженери зробили абсолютно нове шасі. До того ж машина значно схудла і тепер має мінімальну дозволену вагу у 798 кг. Цього вдалось досягти також завдяки зменшенню кількості фарби на боліді. Саме тому, цьогорічний болід Apline A 524 виглядає як суцільний шмат карбону.

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Williams

На відміну від інших команд, інженери Willams вирішили не витрачати значних коштів на розробку нового шасі, а трохи доопрацювати минулорічний варіант. Саме тому, цьогорічний FW46 виглядає досить схожим на варіацію FW45, яку можна було побачити на фінальному етапі минулого сезону в Абу-Дабі.

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Аутсайдери:

Visa Cash App Racing Bulls



Visa Cash App Racing Bulls – хоч, фактично, оновлена команда в пелетоні Формули 1, проте вона все ще залишилась дочірньою конюшнею команди Red Bull. Саме тому болід VCARB 01 концептуально є минулорічним болідом RB 19. Звісно, потенціал у торішнього чемпіонського боліда ще є, а тому команда може розраховувати на непоганий результат.

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Stake F1 Team Kick Sauber

Нова команда, яка замінила Alfa Romeo, ставить перед собою амбітну мету покращити своє становище в пелетоні. Для цього інженери розробили покращену версію боліда Alfa Romeo C43.

Новий C44 отримав оновлене днище, значно перероблені понтони, антикрила, важелі підвіски та повітрозабірники нової форми. Загалом, команді доведеться розраховувати на результат не у всіх Гран Прі, проте, теоретична можливість покращити своє місце в заліку кубка конструкторів зберігається.

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Haas

Haas, напевно, команда, яка мала найбільше проблем в міжсезоння. Зміна керівництва та звільнення директора Гюнтера Штайнера були спричинені провалом у підготовці нового боліду. Команда інженерів так і не виконати завдання з розробки нового конкурентноспроможного шасі, а тому новий керівник – Айо Комацу, вирішив піти шляхом покращення минулорічного боліда.

Загалом, VF-24 відрізняється від свого попередника VF-23, проте команді Haas доведеться значно доопрацьовувати шасі, адже їх конкуренти досягли більшого успіху в розробці покращень.