Карлос Сайнц уверенно одержал победу Гран При Австралии, после того, как Макс Ферстаппен был вынужден покинуть гонку досрочно из-за проблем с тормозами. Напарник испанца - Шарль Леклер приехал вторым. Это первый дубль Ferrari с 2022 года.

Безусловно, Гран При Австралии можно назвать лучшей гонкой на старте текущего сезона. Основной неожиданностью заезда стали катастрофические проблемы команды Red Bull: сход Макса Ферстаппена из-за пожара тормозов заднего правого колеса и отсутствие темпа у его напарника, Серхио Переса и в результате - достаточно низкая 5 позиция на финише.

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В то же время фанаты Ferrari могут вполне быть довольны результатом. Скудерия уверенно провела уикенд и удачно воспользовалась проблемами лидеров. Карлос Сайнц, который недавно восстановился после операции, после старта вышел в лидеры гонки на втором круге и одержал третью победу в Формуле 1.

Такой уверенный старт сезона идет только на пользу испанцу, ведь этот сезон последний для него в Ferrari и теперь Сайнц в поисках новой команды. Его напарник – Шарль Леклер имел медленный темп, а потому финишировал на 2 секунды позади.

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Третьим до финиша добрался Ландо Норрис, а за ним его напарник Оскар Пиастри. Такой результат тоже можно считать замечательным для McLaren, которая сейчас находится в потенциальной борьбе с Mercedes-AMG за звание третьей сильнейшей команды в пелетоне. Однако, по общему темпу обоих пилотов McLaren осталось впечатление, что результат мог быть еще лучше.

Ландо Норрис и Карлос Сайнц

А вот для немецкого коллектива гонка в Австралии стала ужасной. Льюис Хэмилтон был вынужден сойти с дистанции на 17 круге из-за проблем с двигателем. Этим воспользовался Фернандо Алонсо из Aston Martin, удачно проведя пит-стоп, что позволило бороться ему с напарником Хэмилтона - Джорджем Расселом.

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Джордж висел у него на хвосте, пытаясь обогнать. На последнем круге перед поворотом пилот Aston Martin нажал на тормоза раньше, чем обычно, пытаясь сбросить преследователя, нажал на газ, а затем снова ударил по тормозам. Эти действия привели к тому, что Рассел потерял болид на торможении и разбился.

Big impact for George Russell 😮



Good to see the Mercedes man walk away unscathed from this crash 👍#F1 #AusGP pic.twitter.com/Jsq6RZ1UBS — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

За этот инцидент Фернандо Алонсо получил после гонки штраф 20 секунд и в итоговом протоколе стал восьмым. Его напарник Лэнс Стролл приехал шестым, что позволило Aston Martin получить неплохие очки, по сравнению с Mercedes, которые в итоге не заработали ни одного.

Юки Цунода финишировал седьмым и заработал 6 очков для команды Visa Cash App Racing Bulls. Очень солидный результат по сравнению с его напарником Даниэлем Риккардо, который не смог отыграть проваленную квалификацию и стал двенадцатым.

Последними в зачетной десятке стали пилоты команды Haas. Кевин Магнуссен завершил гонку десятым, а Нико Хюлькенберг стал девятым в результате удачного пит-стопа во время виртуального сейфети-кара.

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А вот пилотам команд Kick Sauber, Williams и Alpine не удалось завоевать очки. Причины разные: у болидов Alpine до сих пор отсутствует темп; механики Sauber обслуживали своих пилотов на пит-стопах с задержкой, а Алекс Албон, выступавший на болиде напарника - финишировал одиннадцатым.

Ближайшие полтора месяца фанаты Формулы-1 проведут в не слишком напряженном графике: следующие три Гран-при будут следовать с перерывом в две недели, что позволит немного погрустить за гонками. Следующий этап Формулы 1 гран-при Японии пройдет через две недели.