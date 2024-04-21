После пятилетнего отсутствия автодром в Шанхае вернулся в календарь королевы автоспорта. Нынешний Гран При Китая проходил в формате со спринтом, поэтому фанаты Формулы 1 имели возможность увидеть больше гонок.

Дождливая квалификация на спринт подарила много неожиданностей: поул-позицию получил Ландо Норрис на McLaren, вторым стал Льюис Хэмилтон (Mercedes-AMG), а замкнул тройку лидеров Фернандо Алонсо (Aston Martin).

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен на Red Bull стартовал в заезде лишь четвертым. Однако, ему удалось победить в спринте: Ландо Норрис ошибся на первом круге и потерял лидерство.

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Финальная зачетная восьмерка выглядела так: Ферстаппен, Хэмилтон, Перес, Леклер, Сайнц, Ландо Норрис, Пиастри, Рассел. Квалификация на основной заезд имела уже меньше неожиданностей, ведь первый ряд завоевали гонщики Red Bull. Льюис Хэмилтон, который показал отличный результат в спринте, квалифицировался только на 18 позицию.

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LIGHTS OUT!! The 2024 Chinese Grand Prix is GO!



Alonso sweeps past Perez into Turn 1 and is up to P2 👏 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/KerzgxF4fZ — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Старт гонки был достаточно спокойным. Макс Ферстаппен уверенно сохранил лидерство. Серхио Перес проиграл позицию Фернандо Алонсо, который стартовал позади него, но смог ее вернуть на 5 круге. Впоследствии, на 7 круге, Алонсо проиграл позицию Ландо Норрису.

После первой волны пит-стопов на трассе неожиданно появился режим виртуальной машины безопасности из-за схода Валттери Боттаса. Маршалы долго не могли эвакуировать болид, поэтому на трассе появился настоящий сейфти-кар.

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Этим воспользовались большинство пилотов и сделали пит-стоп. На тот момент лидирующая десятка выглядела так: Ферстаппен, Норрис, Леклер, Перес, Пиастри, Сайнс, Алонсо (который единственным переобулся в soft), Рассел, Риккардо, Стролл.

LAP 27/56



The Safety Car comes in and we are racing again, or are we...



Magnussen sends Tsunoda spinning at the restart and team mate Ricciardo is shunted from behind by Stroll 😵#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/DrL5kOOJlu — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Однако, во время рестарта заезда Стролл врезался в Риккардо, из-за чего повреждения получили оба болида, а через несколько поворотов Кевин Магнуссен также имел контакт с Юки Цунодой. Оба получили прокол в шинах. Из-за обломков на трассе снова появился сейфти-кар. Магнуссен и Стролл получили 10 секунд штрафа. Цунода был вынужден сойти с дистанции.

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После повторного рестарта сошел Риккардо, который получил серьезные повреждения и начал терять позиции. После всех этих инцидентов Хэмилтон оказался в зачетной десятке и занимал 9 место. Алонсо сделал еще одну остановку и на финальный отрезок гонки выбрал резину Medium. Это позволило ему пройти Хэмилтона и Пиастри и завершить заезд на 7 позиции.

Макс Ферстаппен (Источник: Motorsport.com)

Победителем Гран При стал Макс Ферстаппен. Второе место удержал Ландо Норрис, а третьим стал Серхио Перес, который так и не смог догнать британца. Также очки завоевали Леклер, Сайнс, Рассел, Алонсо, Пиастри, Хэмилтон и Хюлькенберг.

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Первый китайский пилот Формулы 1, Чжоу Гуанью, для которого этот этап был домашним, не смог завоевать очков. Следующий Гран При состоится в Майами 5 мая.