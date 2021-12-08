Мультинаціональний альянс автомобільних брендів Stellantis знайшов надійних партнерів для забезпечення собі сучасного "софту" та безперебійного постачання "заліза".

Stellantis провів конференцію, в ході якої представив плани із роботи на випередження, щоб убезпечити альянс від можливих перебоїв із постачанням електроніки та уникнути довгої й дорогої самостійної розробки програмного забезпечення. У результаті альянс також сподівається отримати до 20 мільярдів євро додаткових річних доходів.

За підрахунками Stellantis, приблизно чотири мільярди євро будуть надходити від програмних продуктів і підписок до 2026 року і близько 20 мільярдів – до 2030 року. До 2025 року альянс планує інвестувати понад 30 мільярдів євро для здійснення програмного забезпечення та трансформації електрифікації.

До 2030 року в альянсу буде близько 34 мільйонів підключених автомобілів, які можна монетизувати, при цьому більшість усіх нових транспортних засобів будуть повністю оновлюватися через бездротовий інтернет до 2024 року.

Три абсолютно нові технологічні платформи на основі штучного інтелекту будуть широко розгорнуті, починаючи з 2024 року: STLA Brain (“розум” автомобіля), STLA SmartCockpit (цифрові сервіси) і STLA AutoDrive (автоматизоване управління). Усі чотири електромобільні платформи STLA будуть поєднані з трьома технологічними. Впровадження цих поєднань у серійних моделях відбудеться у 2024–2025 роках.

Укладене стратегічне партнерство з провідними компаніями, включаючи BMW, Foxconn і Waymo, щоб продовжувати стимулювати інновації, ефективність і спільне ноу-хау з експертами Stellantis. Завдяки “Академії програмного забезпечення” в альянсу буде близько 4500 власних інженерів-програмістів до 2024 року, плюс спеціалісти партнерів.

Технологічну платформу SmartCockpit розробить спільне підприємство Mobile Drive, засноване Stellantis і Foxconn. Програмне забезпечення AutoDrive для рівнів до третього включно буде створене у партнерстві з BMW. А далі систему розвиватимуть до найвищого рівня автономності вже спільно з Waymo.

Фото: концепт Airflow став зіркою презентації / Motor1