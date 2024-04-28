У полиции Нью-Йорка появилась новая технология борьбы с нарушителями парковки: инновационное устройство под названием Barnacle просто закрывает лобовое стекло и обездвиживает транспортное средство до уплаты штрафа.

Таким образом Департамент полиции упомянутого мегаполиса начал противодействовать незаконной парковке машин, независимо от их размера, типа и формы собственности. Говорят, получилось результативно, но есть нюансы.

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Как показала практика экспериментального внедрения, это более эффективное средство от традиционного механического блокиратора колес. Теперь эта технология получает распространение в других городах США. Впрочем, эксперты считают, что этот успех у полицейских временный.

Новое устройство напоминает чемодан. Для блокировки автомобиля его разворачивают как книжку и размещают на поверхности лобового стекла.

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Оператор запускает механизм блокировки и запирает устройство ключом, как квартиру. Все – машина заблокирована.

Снять или оторвать это устройство от стекла трудно, но ничего невозможного не бывает – на каждое изобретение найдутся мастера, которые найдут решение. Новый блокиратор – не исключение.

Ехать с закрытым лобовым стеклом никто не собирается – обзор практически перекрыт. Желтая пластиковая коробка не только перекрывает обзор, но и предупреждает других водителей, что стоянка в этом месте запрещена.

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В развернутом операционном режиме в устройстве срабатывает двигатель и две присоски, по одной с каждой "страницы". Они присасываются к стеклу или при разблокировании отсоединяются от его поверхности.

Оператору достаточно развернуть устройство в рабочий режим и подождать, пока две гигантские присоски прилипнут к стеклу с помощью автономной помпы.

Там они создают давление около 500 килограммов, оно саморегулируется. Это связано с окружающей температурой, относительно которой система автоматически регулирует давление.

Если для установки на колесо обычного блокировочного устройства требуется 3-4 минуты, то монтаж Barnacle на лобовое стекло занимает всего 20-30 секунд.

Во-первых, он безопаснее и быстрее. Во-вторых, его инновационная технология более эффективна, позволяет передавать данные о местоположении GPS в реальном времени. Кроме того, если кто-то пытается уйти с этим устройством или его отсоединить, полиция сразу получает сигнал.

"Ракушка" с лобового стекла снимается с помощью кода разблокировки. Его водители получают, позвонив по указанному номеру телефона или зайдя на сайт, реквизиты и инструкция которых для пошаговых действий размещена на поверхности устройства. Конечно, разблокировки возможно только после уплаты штрафа 185 долларов.

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Но и здесь, как и с колесным блокиратором, уже разрабатываются решения самостоятельной разблокировки. По крайней мере с полдесятка подсказок механического отсоединения устройства от стекла уже гуляет по сети. Так что утверждение, что разблокировка возможна только после уплаты штрафа и получения кода, уже не актуально.

Теперь хакеры думают над тем, как уничтожить данные с чипа Barnacle. Эксперты считают, что за этим дело не станет – взломают. Автомобильные хакеры в свое время научились раскодировать электронные замки и замки зажигания. Так что будет не только взлом кодов, но и уничтожение информации с чипа устройства.

На сегодня в устройстве Barnacle тот чип доставляет больше всего хлопот. С его помощью полиция отслеживает все перемещения по GPS и реагирует на информацию об уплате штрафа. Впрочем, и это вопрос времени, выход найдется, поскольку система защиты данных здесь проще банковской, куда IT-мастера "невидимого фронта" уже ходят как на прогулку.

Фото: Barnacle