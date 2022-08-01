В общем, правила парковки в Польше схожи с украинскими, но есть и определенные отличия, не зная которых можно получить штраф.

В Польше действуют аналогичные правила стоянки, как и в Украине: запрещено оставлять машину там, где это не разрешено правилами – за это могут выписать штраф или эвакуировать или заблокировать автомобиль, а также запрещено занимать парковочные места, предназначенные для людей с инвалидностью.

Читайте также: Парковка в столице будет бесплатная во время военного положения

Где можно, а где запрещено парковаться в Польше:

Не нарушая правил, в Польше можно парковаться у обочин дорог, во дворах и даже на газонах.

Парковка возле пешеходного перехода обычно запрещена на расстоянии 10 м до и после него, однако на дорогах, имеющих две полосы и более, разрешено оставлять машину прямо за переходом. Парковка на расстоянии 15 м до и после “островка опасности” запрещена. Нельзя оставлять машину также на самом островке

На остановках общественного транспорта и в 15 метрах от них (если есть знак остановки транспорта) парковаться нельзя.

Против движения можно парковаться только внутри городов на дорогах с низкой интенсивностью движения

Парковка на газоне в Польше разрешена, но есть нюанс: в стране штрафуют не за саму стоянку на газоне, а за повреждение травы. То есть, если она уже вытоптана (или травы почти нет), там можно парковаться. Также разрешено парковаться зимой, если трава покрыта плотным слоем снега.

Парковка на тротуаре разрешена для машины весом до 2,5 тонны, важно оставлять для движения пешеходов не менее 1,5 метров. Заезжать на тротуар для парковки задним ходом запрещается;

Нельзя оставлять машину на расстоянии 10 метров до и после перекрестка. Однако в Польше есть понятие внутренней дороги – места пересечения с такой дорогой не считаются перекрестком.

Парковка задом к зданиям — прямого запрета на нее нет, однако запрещающие это знаки иногда встречаются, чтобы люди не дышали выхлопными газами.

Что еще нужно знать о парковках в Польше:

Есть платные и бесплатные парковки. Часто бесплатно припарковаться можно в торговых центрах на несколько часов или в выделенных местах в определенные часы дня. Многие платные парковки в выходной день и после 18 или 20 часов становятся бесплатными.

Обычно в исторической части польских городов оставить машин удастся только за деньги. В некоторых городах также действуют парковочные зоны со своими тарифами на парковку. Чем дальше от центра, то дешевле обойдется парковка.